Halo Infinite Kampagne: 343 Industries gibt Zeitangaben für den Release

Halo Infinite (Kampagne) erscheint am 8. Dezember 2021 für Xbox Series X, Xbox One und Windows 10. - (C) Microsoft, 343 Industries

Gleich vorweg: Ihr müsst euch am 8. Dezember 2021, zum Release der Halo Infinite Kampagne, keinen Wecker stellen: Denn hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wird das Spiel erst um 19:00 Uhr starten!

Seit dem 15. November 2021 ist die Multiplayer-Beta von Halo Infinite online und konnte durch die Bank die Spieler begeistern, einzig die Preise für den Battle Pass samt Skins sind zu hoch angesetzt. Für manche begeisterte Fans zu hoch, dass sogar das Sub-Reddit von Halo für einen Tag abgeschaltet wurde, damit sich die Gemüter wieder beruhigen. Nun denn, 343 Industries sagte bereits, dass man hier Anpassungen im Sinne der Spieler machen wird.

Advertisment

Der Release-Termin von Halo Infinite wurde bereits mehrmals verschoben, immerhin sollte der Shooter eigentlich zum Release der Xbox Series X/S am 10. November 2020 sein. Nun wissen wir, dass es am 8. Dezember soweit ist. Und was wir nun auch wissen: Der Startzeitpunkt für den Release ist auf der ganzen Welt gleich. Wer also seinen Account auf Neuseeland oder Australien umschalten möchte, dann startet ihr dort am 9. Dezember um 5 Uhr früh bzw. 7 Uhr früh, also wenn es bei uns 19:00 Uhr ist. Es hat also diesmal keinen Sinn irgendetwas auszuprobieren, damit man früher starten kann.

Halo Infinite Kampagne: Release-Zeit bekannt – weltweit gleich

343 Industries, der Entwickler, hat die Veröffentlichungszeiten auf Twitter mit einer Grafik bestätigt, die anzeigt, wann der First-Person-Shooter in verschiedenen Zeitzonen freigeschalten wird.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Wie spielt sich die Halo Infinite Kampagne?

Weltweit sind bereits die ersten Bewertungen eingetroffen. Und aktuell kann sich die Bewertung für die Kampagne sehen lassen.

Auf Metacritic erreicht Halo Infinite (Kampagne) folgende Wertungen:

Xbox Series X/S-Version: 87/100 bei 69 Kritiker-Bewertungen

PC-Version: 82/100 bei 15 Kritiker-Bewertungen

Die Xbox One-Version wurde bisher von niemanden noch bewertet.

Auf OpenCritic erreicht das Spiel 86/100 bei 107 Kritiker-Bewertungen.

Halo Infinite Kampagne erscheint am 8. Dezember 2021 um 19:00 Uhr deutscher Zeit für PC, Xbox Series X/S und Xbox One.