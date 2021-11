Halo Infinite bekommt neue Waffen in zukünftigen Updates

Halo Infinite: Der Multiplayer ist kostenlos. - (C) 343 Industries

Halo Infinite steht seit kurzem allen Fans im Free-to-Play-Modell zur Verfügung und wird für die Grafik, die Waffenvielfalt und das flüssige Gameplay gelobt. Doch kürzlich geleakte Details zu den Mikrotransaktionen erfreute nur die wenigsten. Alle weiteren Details zu diesem Thema findet ihr in diesem Beitrag.

In Bezug auf die Waffenvielfalt könnte es demnächst schon Veränderungen geben! Denn Joseph Staten, Head of Creative von 343 Industries, hat in einem Interview mit Game Informer ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert. Jedoch hat er sich nicht dazu hinreißen lassen besonders viel zu der Thematik zu erzählen.

Wenn ich euch mehr erzählen würde wäre es doch kein Geheimnis mehr, richtig?

So seine Aussage, nachdem der Reporter auf weitere Details hinaus wollte. Es bleibt also spannend welche Waffen in das Spiel noch eingebaut werden, denn alte Klassiker sowie Neuheiten sind bereits seit der Veröffentlichung mit dabei. Auch wenn Joseph Staten sich nicht dazu verleiten ließ Neuigkeiten bezüglich der Waffen preiszugeben, gab es doch eine kleine Ankündigung. Denn die Entwickler planen regelmäßig auf saisonaler Basis Inhalte für Halo Infinite zu veröffentlichen.

Das bedeutet im Umkehrschluss dass die nächsten Inhalte für Infinite mit der Season 2 an den Start gehen könnten. Dadurch könnten auf der theoretischen Basis erst Anfang Mai 2022 mit neuen Inhalten rechnen. Da der Entwickler auch in der Lage ist seine Fans zu überraschen, wie mit dem verfrühtem Multiplayer-Release, könnte es auch zu einer früheren Veröffentlichung der Neuerungen kommen.

Die Halo Infinite Kampagne erscheint am 8. Dezember 2021 für PC, Xbox Series X/S und Xbox One. Der Multiplayer-Modus ist Free-2-Play und seit dem 15. November 2021 verfügbar.