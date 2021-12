Halo Infinite: Auflösung ist auf Xbox One X höher als auf der Xbox Series S

Willkommen auf Zeta Halo. Schaut ein wenig mitgenommen aus, ist es auch.- (C) 343 Industries

Wie schön ist Halo Infinite? Anscheinend auf der Xbox One X mit mehr Auflösung ausgestattet, als auf der Xbox Series S. Ein neues YouTube-Video von ElAnalistaDeBits zeigt die Xbox One-, Xbox One X-, Xbox Series S-, Xbox Series X- und die PC-Version von Halo Infinite im Vergleich.

Überraschenderweise liegt die Auflösung auf der Xbox One X tatsächlich deutlich vor der Xbox Series S. Wenn man sich etwa 20 Minuten Zeit nimmt, kann man die “technische Analyse” von Halo Infinite im Detail begutachten.

Advertisment

In Bezug auf die Auflösung bietet die Xbox Series X-Version von Halo Infinite ein dynamisches 4K-Bild (durchschnittlich etwa 1800p) im Qualitätsmodus mit 60 FPS und ein dynamisches 1440p (durchschnittlich 1188p) im 120-FPS-Modus, während die Xbox Series S ein gesperrtes 1080p für Qualität bietet und dynamisches 1080p für seinen 60-FPS-Modus.

Auf der “Old-Xbox-Generation” bietet die Xbox One S dynamisches 1080p (durchschnittlich 972p) ohne visuelle Modus-Optionen und die Xbox One X bietet dynamische 4K (durchschnittlich 1800p) für Qualität und dynamische 1440p (1260p durchschnittlich) für ihren 60 FPS-Modus.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Xbox One X bietet eine deutlich höhere Auflösung als die Xbox Series S, obwohl die Situation nicht ganz eindeutig ist. Man kann die Sache also so nicht ganz im Raum dastehen lassen.

Die Xbox Series X/S bietet im Vergleich zur Xbox One X/S eine etwas höhere Poly-Geometrie/Gelände und verbesserte Schatten und Effekte, was einen Teil des Auflösungsunterschieds erklären könnte. Es könnte also auch gut möglich sein, dass die Slipspace Engine von Halo Infinite auf den Xbox One-Konsolen besser funktioniert, immerhin ist es die Plattform, für die sie entwickelt wurde.

Halo Infinite bietet auf der Xbox Series X eine solide Leistung (und die beste Auflösung)

Auch wenn wir die PC-Version von Halo Infinite getestet haben, auch auf der Xbox Series X gibt es solide Daten. Im Qualitätsmodus liefert der Sci-Fi-Shooter solide 60 Frames die Sekunde, während der FPS-Modus größtenteils zwischen 100 und 110 herumschwankt. Auf der Xbox Series S gibt es solide 30 bzw. 60 FPS, je nachdem welchen Modus man einstellt.

Bei der Xbox One gibt es durchaus leichte Framerateneinbrüche. Bei der Xbox One S gibt es kleine Einbrüche unter der 30 FPS und bei der Xbox One X einige kleinere Einbrüche unter den 60 FPS.

So hat sich die Grafik von Halo Infinite gegenüber 2020 verbessert

Ein weiteres Video von ElAnalistaDeBits zeigt den Vergleich der Version von 2020 mit der Release-Fassung. Generell wurden die Texturen verbessert, die Beleuchtung und die Schatten geändert und es scheint auch mehr die Sonne, ohne all zu technisch zu werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Kampagne von Halo Infinite startet offiziell morgen um 19:00 Uhr deutscher Zeit.