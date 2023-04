Halo-Entwickler-Ikone verlässt Microsoft und geht zu Netflix [UPDATE]

Joseph Staten, ehemaliger Creative Lead für Halo Infinite und Autor für andere Titel wie Halo 3: ODST und Destiny, hat angekündigt, dass er sich Netflix Games anschließen wird, um am AAA-Titel des Studios zu arbeiten, der plattformübergreifend sein soll und eine brandneue Spielmarke darstellt.

Ursprünglicher Artikel vom 8. April 2023:

Joseph Staten, Head of Creative bei Halo Infinite und Cinematic Director bei den ersten 3 Halo-Videospielen, verlässt Microsoft.

Warum Joseph Staten Microsoft nach neun Jahren verlässt ist nicht bekannt, jedoch ist es bestätigt: Er verlässt das Unternehmen, dass hinter dem Halo-Franchise steht woran er ausgiebig mitgearbeitet hat – zuletzt als Head of Creative bei Halo Infinite.

“Wir sind dankbar für Josephs Beiträge zum Halo-Franchise und zur Xbox als Ganzes”, sagte ein Microsoft-Sprecher gegenüber IGN.com. “Wir wünschen ihm alles Gute für sein neues Abenteuer.”

Staten kommentierte den IGN.com-Bericht auf Twitter:

“Hey Leute, ich verlasse Microsoft tatsächlich. Ich werde bald weitere Informationen zu teilen haben, aber im Moment möchte ich nur allen meinen Xbox-Kollegen für alles danken ihr Verständnis und ihre Unterstützung, wenn ich mich auf ein neues Abenteuer begebe.”

