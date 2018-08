Just Survive, der Spin-Off von H1Z1, der vor rund einem Jahr auf Steam Early Access neu gestartet wurde, wird Ende Oktober geschlossen, wie Daybreak Games gestern bekannt.

Server für das Überlebens-MMO stehen bis 14 Uhr am 24. Oktober 2018 zur Verfügung. Alle Steam-Käufe und In-Game-Transaktionen wurden bereits deaktiviert.

Daybreak nannte es eine schwierige Entscheidung, Just Survive in Rente gehen zu lassen, aber:

„Die derzeitige Gamer-Anzahl [Anm.: 3.300 am PC] des Spiels macht es unhaltbar zu erhalten.“

Das originale H1Z1… das (fast) niemand mag…

Just Survive hat ein verwirrendes Gameplay, aber es ist tatsächlich das „Original“ H1Z1, dessen Kernmodus Gamer auf eine große offene Weltkarte voller Zombies bringt. Die Spieler kämpften ums Überleben und Ressourcen gegen die Untoten und gegeneinander.

Battle Royale lebt weiter!

Nach dem Start des Spiels in Early Access im Januar 2015 hatte H1Z1 zwei Modi – einschließlich eines Battle Royale, der mit Hilfe von Brendan „Playerunknown“ Greene, dem Namensgeber von Playerunknown’s Battlegrounds, entwickelt wurde. Diese Modi wurden 2016 in zwei separate Spiele aufgeteilt. Der ursprüngliche Modus von H1Z1 wurde zu H1Z1: Just Survive.

Der Modus ist damit gestorben, bevor er überhaupt richtig fertig wurde…