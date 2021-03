GTA – Welche Remaster-Spiele sind in Arbeit? Darauf warten Fans

Bei einem kürzlich stattgefundenen Investor-Call von Take-Two fragte ein Investor nach Remaster-Spielen von Grand Theft Auto. Die Antwort des CEO blieb vage.

GTA 4 The Ballad Of Gay Tony - (C) Rockstar

Das Wichtigste in Kürze Welche GTA-Spiele würden für ein Remaster in Frage kommen?

Investor fragt keck den Take-Two-CEO in einem Call

Take-Two möchte von 2020 bis 2025 insgesamt 93 Spiele veröffentlichen