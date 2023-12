GTA Online: Update bringt GTA-4-Charakter ins Spiel

GTA Online wird in einem der nächsten Updates einen Charakter aus Grand Theft Auto IV zurückbringen. Die Grand-Theft-Auto-Reihe hat eine ziemlich bunte Besetzung an Charakteren. Bereits in der PS2-Ära hat Rockstar Games einige der größten Namen der Spielebranche für die Vertonung der Charaktere gewonnen: Ray Liotta spielte Tommy in Vice City, Samuel L. Jackson Officer Tenpenny in San Andreas, Burt Reynolds Avery Carrington in Vice City und so weiter. Schließlich begann Rockstar Games, mehr unbekannte Schauspieler für die Grand-Theft-Auto-Serie zu casten, was dazu führte, dass die Leute sie mehr als Charaktere und nicht als berühmte Filmstars sahen.

In Grand Theft Auto 4 gab es viele wirklich exzentrische Charaktere, von denen einige in kleineren Rollen in Grand Theft Auto V zurückkehrten. Brucie, Johnny, Packie und andere haben ihren Weg nach San Andreas für das nächste Spiel gefunden, und wir haben sogar Leute wie Gay Tony in GTA Online auftauchen sehen. Während die Fans sehnsüchtig auf das nächste Grand Theft Auto warten, entwickelt Rockstar GTA Online weiter. Vor kurzem kündigte der Entwickler das nächste große Update für Dezember an und bestätigte eine Reihe von Änderungen an der Lebensqualität im Spiel, darunter das Hinzufügen von Tieren. Außerdem hat Rockstar in einer Pressemitteilung bestätigt, dass der Charakter Yusuf Amir aus Grand Theft Auto IV: The Ballad of Gay Tony zurückkehren wird.

Bisher ist noch nicht bekannt, welche Rolle er genau spielen wird. In GTA 4 war Amir eine sehr wohlhabende Person. Rockstar Games hat in den letzten Jahren etwa alle 6 Monate große neue Inhaltsupdates für GTA Online herausgebracht. Es ist möglich, dass wir uns dem Ende von GTA Online nähern, da Rockstar Games sich darauf vorbereitet, mit der Vermarktung von Grand Theft Auto 6 zu beginnen. Wir haben keine Ahnung, was der Entwickler für den Online-Modus des nächsten Spiels plant, aber es wäre nicht überraschend, wenn er ganz von vorne anfängt.