GTA-Fan kombiniert alle Karten für ein Grand Theft Auto 6-Kartenkonzept

GTA 6 - Fotomontage von DailyGame

Die Fans warten schon seit einiger Zeit gespannt auf Neuigkeiten oder Ankündigungen zu Grand Theft Auto 6. Bislang hat Rockstar Games die Füße still gehalten, doch aufgrund eines britischen Steuerberichtes wissen wir von seiner Existenz. GTA Online bringt uns immer wieder neue Inhalte, aber die Fans warten auf GTA 6. Ein Fan hat ein Kartenkonzept für das nächste Spiel erstellt, dass alle klassischen Städte der bisherigen GTA-Spiele enthält, und das Ergebnis ist ziemlich beeindruckend.

Die Karte enthält ikonische Orte wie Vice City, Los Santos, Liberty City und mehr. Es ist wie eine grobe Annäherung an die Vereinigten Staaten von Amerika geformt, wobei jeder wichtige Ort ungefähr dort platziert wird, wo sich sein reales Gegenstück befindet. Natürlich ist die Idee, eine Karte der gesamten Vereinigten Staaten zu spielen, erstaunlich, wenn auch unrealistisch. Es gibt sehr wenig, was die Fans tatsächlich über das Spiel wissen, obwohl Rockstar einige GTA-Überraschungen für 2020 irgendwie angekündigt hat, sodass die Fans vielleicht bald etwas hören werden.

Die ganze USA als Map für Grand Theft Auto 6? Sehr unwahrscheinlich…

Obwohl das Kartenkonzept selbst cool ist, wird es wahrscheinlich nicht so nah an der realen Karte von Grand Theft Auto 6 sein. Rockstar müsste in jeder einzelnen Stadt einige große Opfer bringen, damit sie alle vorgestellt werden. Das würde in jeder Stadt weit weniger Details bedeuten, was zu einigen sehr enttäuschten Fans führen würde. Es sind seltsamere Dinge passiert, aber eine Karte der gesamten Vereinigten Staaten ist keine sichere Wette für das fertige Spiel. Gerüchte deuten darauf hin, dass GTA 6 drei Standorte hat, was nicht so beeindruckend ist wie in den gesamten USA, aber ausreichen sollte, um ein Spiel zu tragen. Der Umfang des Spiels wird sicherlich nicht zu klein ausfallen, aber die ganze USA wäre dann doch etwas übertrieben.

Wann wird GTA 6 angekündigt?

Es ist möglich, dass bald etwas angekündigt wird, da es schon einige Zeit her ist, dass GTA 5 veröffentlicht wurde, aber es ist auch sicher anzunehmen, dass Rockstar Red Dead Online und GTA Online vorerst weiterhin aktualisieren wird.

Es gibt viele Dinge, die Rockstar in GTA 6 enthalten sollte. Im Moment müssen sich die Fans nur mit der Wiederholung von Grand Theft Auto 5 zufrieden geben, obwohl es verständlich ist, dass einige es satt haben, Los Santos immer wieder zu erkunden. Langsam wird es fad. Viele von uns sind auf zwei Konsolen-Generationen bereits darauf herumgefahren. Es ist fast sieben Jahre her, dass das Spiel ursprünglich veröffentlicht wurde, daher ist verständlich, dass Müdigkeit einsetzt. Optisch sieht das Spiel immer noch großartig aus, vor allem mit PC-Mods. GTA 5 erschien erstmals am 17. September 2013 für PlayStation 3 und Xbox 360. Die PS4- und Xbox One-Version erschien ein Jahr später am 18. November 2014. Die PC-Version folgte am 14. April 2015. GTA 5 kann für rund 25 Euro bei Amazon.de gekauft werden.

Grand Theft Auto 6 befindet sich in Entwicklung für unbekannte Plattformen.