GTA 6: Verstecktes Tattoo enthüllt „geheime Verbindung“ zu Trevor Phillips

Fans von Grand Theft Auto sind bekannt dafür, jedes neue Bild, jeden Screenshot und jeden Trailer akribisch zu analysieren. Und manchmal entdecken sie dabei Dinge, die selbst den Entwicklern nicht sofort auffallen würden. Genau das ist nun bei GTA 6 passiert. Wieder einmal. Diesmal trifft es sogar einen Main-Charakter aus GTA V: Trevor Philips in GTA 6?

Auf einem scheinbar unscheinbaren Screenshot verbirgt sich ein Tattoo auf dem Oberschenkel der Figur Bae-Luxe, einer der Social-Media-Diven des Spiels. Erst Monate nach der Veröffentlichung des zweiten Trailers im Mai wurde es entdeckt. Und es sieht verdächtig vertraut aus: Der Umriss erinnert stark an Mr. Raspberry Jam, Trevor Phillips ikonischen Teddybären aus GTA 5.

Ist „Mr. Raspberry Jam“ mehr als nur ein Kuscheltier?

In GTA 5 war der verstümmelte Plüschbär weit mehr als ein Gimmick. Er symbolisierte den Wahnsinn und die Abgründe von Trevor Phillips und wurde für viele Fans zum heimlichen Maskottchen des Charakters. Dass Rockstar dieses Symbol nun wieder aufgreift, ist alles andere als Zufall, meinen Beobachter.

Könnte es bedeuten, dass Trevor oder seine Vergangenheit in irgendeiner Form in Grand Theft Auto VI eine Rolle spielen? Oder will Rockstar die Spieler nur mit einem Easter Egg zum Spekulieren bringen? Fakt ist: Die Entdeckung wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet.

Easter Egg oder echter Story-Hinweis?

Das Tattoo ist schwer zu erkennen und auf offiziellem Artwork teilweise verdeckt. Genau das macht es so spannend. Wenn es sich tatsächlich um Mr. Raspberry Jam handelt, könnte Rockstar hier einen subtilen Hinweis auf eine größere Story-Verbindung versteckt haben.

Die Theorie passt zu Rockstars bisherigem Vorgehen: Schon in früheren Spielen liebte es das Studio, Welten und Figuren durch kleine Andeutungen zu verknüpfen. Bereits jetzt gibt es weitere Tattoo-Hinweise im Spiel, etwa beim Charakter Cal Hampton, der ein Motiv aus Rockstars berüchtigtem Spiel Manhunt trägt.

Trevor selbst bleibt im Hintergrund

Ob Easter Egg oder echter Hinweis. Rockstar versteht es einfach, die Community mit winzigen Details zum Spekulieren zu bringen. Das Tattoo von Bae-Luxe könnte entweder ein augenzwinkernder Fan-Service sein oder der Schlüssel zu einer tieferen Verbindung zwischen dem aktuellen GTA 5 und dem zukünftigen GTA 6 sein.

Die Antwort auf das Mysterium werden wir spätestens am 26. Mai 2026 erfahren, wenn GTA 6 für PS5 und Xbox Series X/S erscheint. Ein „Gastauftritt“ von Trevor vielleicht im dramatischen Gefängnis-Prolog, den sich Fans wünschen? Zumindest der Schauspieler von Trevor, Steven Ogg, würde sich einen kuriosen Abtritt seines Charakters wünschen!

