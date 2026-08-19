GTA 6: Soldaten bekommen offenbar vier Tage frei, wenn sie sich erneut verpflichten

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Dass GTA 6 für viele Spieler ein ziemlich großes Ereignis wird, dürfte niemanden mehr überraschen. Dass der Hype inzwischen offenbar sogar bei der US-Armee angekommen ist, klingt dagegen ziemlich verrückt.

Ein Bataillon in Fort Stewart im US-Bundesstaat Georgia soll seinen Soldaten nämlich einen ungewöhnlichen Anreiz für eine erneute Verpflichtung bieten: Wer sich rechtzeitig für eine weitere Dienstzeit entscheidet, bekommt offenbar vier Tage frei – passend zum Release von GTA 6.

Reenlistment gegen GTA-Urlaub

Laut einem Memo, das derzeit online kursiert und von mehreren Medien aufgegriffen wurde, richtet sich das Angebot an aktive Soldaten des 9th Brigade Engineer Battalion. Wer zwischen dem 1. August und 14. November 2026 einen neuen Vertrag unterschreibt, soll Anspruch auf einen besonderen viertägigen Pass bekommen. Dieser soll rund um den Start von GTA 6 liegen.

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Als Zeitraum werden dabei 20. bis 23. November genannt. Das Spiel selbst erscheint offiziell am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Damit könnten die Soldaten also direkt nach dem Release mehrere Tage am Stück freihaben – und ausreichend Zeit, sich in Vice City auszutoben.

Kein Angebot für die gesamte US-Armee

Ganz wichtig: Das ist keine allgemeine Aktion der US-Armee. Das ungewöhnliche Angebot soll ausschließlich für entsprechende Soldaten des 9th Brigade Engineer Battalion gelten. Laut Berichten wurde das Memo von Army-Offiziellen bestätigt, wobei die konkreten freien Tage mit der jeweiligen Befehlskette abgestimmt werden müssen.

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Der Hintergrund ist tatsächlich weniger kurios, als es zunächst klingt. Zusätzliche freie Tage können bei einer erneuten Verpflichtung durchaus als Anreiz eingesetzt werden. In diesem Fall hat man den Bonus einfach ziemlich passend auf den wohl größten Spiele-Release des Jahres gelegt.

GTA 6 sorgt schon vor dem Start für Schlagzeilen

Ob die Aktion wirklich viele Soldaten zur erneuten Verpflichtung bewegt, dürfte allerdings schwer zu sagen sein. Für GTA 6 ist die Geschichte trotzdem ein ziemlich kurioses Marketing-Signal. Das Spiel sorgt bereits Monate vor dem Release für enorme Aufmerksamkeit – und jetzt wird sogar ein militärischer Wiedereinstellungsbonus mit dem Start des Rockstar-Spiels verbunden.

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Wenn das kein Zeichen dafür ist, wie groß der Hype um GTA 6 inzwischen geworden ist, was dann?