GTA 6-Trailer: Nach Release-Ankündigung “löscht” Rockstar seinen Instagram-Account

Grand Theft Auto (6) kommt! Rockstar Games hat den Termin für die Enthüllung des ersten GTA 6-Trailers bekanntgegeben. Und es geschieht früher, als wir erwartet haben:

Kommenden Dienstag, 5. Dezember 2023 um 15:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit, solltet ihr euch einen Timer stellen! Den Termin nannte Rockstar Games offiziell auf “X”, vormals Twitter.

Die GTA-Entwickler hatten bereits bestätigt, dass die Enthüllung Anfang Dezember erfolgen wird. Daraufhin kam die Annahme, dass dies bei den The Game Awards 2023 passieren wird, die am 7. Dezember enthüllt werden. Jetzt wissen wir, dass Rockstar die Enthüllung ihres neuesten Videospiels selbst durchführen wird.

Update vom 3. Dezember: Wegen dem kommenden GTA 6-Trailer hat Rockstar eine interessante Social Media-Strategie aufgezogen. Alle – wirklich alle – Beiträge auf Instagram von Rockstar Games wurden gelöscht, außer die Ankündigung für den bevorstehenden Trailer am 5. Dezember für das nächste Grand Theft Auto.

Rockstar verfügt über eine wirklich aktive Social-Media-Präsenz auf Instagram, in der häufig Fanbeiträge und Aktualisierungen der bestehenden Spiele geteilt werden. Alles wurde nun gelöscht. Tausende Beiträge der Rockstar-Seite auf Instagram wurden entfernt. Rockstar Games hat auf der Social-Media-Plattform von Meta mehr als 27,1 Millionen Follower.

🚨Rockstar removes all posts from Instagram besides the GTA 6 post pic.twitter.com/0BJd3LcdyI

Update vom 3. Dezember: Es ist gekommen, wie es kommen musste? Der kommende Trailer #1 zum nächsten Grand Theft Auto hat bereits vor dem 5. Dezember 2023 den Weg ins Internet geschafft. “In einer völlig unerwarteten Wendung der Ereignisse scheint es, dass das ‘durchgesickerte’ Filmmaterial vom Sohn eines Rockstar Games-Mitarbeiters stammt”, so GTABase.com auf “X”, vormals Twitter.

BREAKING:

In a totally unexpected turn of events, it appears the ‘leaked’ footage has come from the son of a Rockstar Games employee. pic.twitter.com/T8oyT42hSE

— GTABase.com (@GTABase) December 2, 2023