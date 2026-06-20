Wegen GTA 6: Unternehmen gibt Mitarbeitern am Release-Tag frei

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Dass GTA 6 eines der größten Spiele aller Zeiten werden dürfte, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch inzwischen zeigt sich, dass die Vorfreude auf den Titel von Rockstar Games sogar Auswirkungen außerhalb der Gaming-Branche hat.

Ein Unternehmen hat nun angekündigt, am GTA 6 Release Tag den Betrieb vorübergehend einzustellen. Der Grund: Zahlreiche Mitarbeiter hatten bereits Urlaub eingeplant oder signalisiert, dass sie am Erscheinungstag des Open-World-Blockbusters nicht verfügbar sein würden.

Ganze Firma macht am Release-Tag Pause

Konkret handelt es sich um das US-Unternehmen Burger Motorsports. Die Firma veröffentlichte eine Mitteilung, in der sie eine vorübergehende Betriebspause für den 19. November ankündigt – also den Tag, an dem GTA 6 erscheinen soll.

Laut dem Unternehmen hätten bereits so viele Mitarbeiter Freizeit für den Release eingeplant, dass ein regulärer Geschäftsbetrieb kaum noch möglich sei. Statt mit Personalmangel zu kämpfen, entschied man sich daher für eine komplette Pause.

Der Hype um GTA 6 erreicht neue Dimensionen

Die Aktion zeigt eindrucksvoll, welche Bedeutung GTA 6 inzwischen erreicht hat. Schon seit Jahren warten Millionen Spieler auf den Nachfolger von GTA 5, das bis heute zu den erfolgreichsten Spielen aller Zeiten gehört.

In der Branche gilt der Release als Ausnahmeereignis. Zahlreiche Publisher vermeiden bereits den Zeitraum rund um den Launch, um nicht direkt mit dem Titel von Rockstar Games konkurrieren zu müssen. Nun scheint der Einfluss sogar auf Unternehmen außerhalb der Gaming-Welt überzugreifen.

Ein Scherz mit ernstem Hintergrund

Zwar ist der Ton der Mitteilung bewusst humorvoll gehalten, dennoch steckt ein wahrer Kern dahinter. Die enorme Popularität von GTA 6 sorgt tatsächlich dafür, dass viele Spieler ihren Urlaub frühzeitig planen oder sich den Erscheinungstag freihalten.

In sozialen Netzwerken wurde die Entscheidung des Unternehmens überwiegend positiv aufgenommen. Viele Nutzer scherzten sogar darüber, dass der GTA 6 Release Tag inzwischen fast den Charakter eines Feiertags erreicht habe.

Der Release wird zum Gaming-Ereignis des Jahres

Bis zum 19. November sind zwar noch einige Monate Zeit, doch die Vorfreude auf GTA 6 scheint bereits jetzt neue Rekorde aufzustellen. Dass ein Unternehmen seinen Betrieb wegen eines Videospiels pausiert, kommt schließlich nicht alle Tage vor.

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