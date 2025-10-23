GTA 6: Fans hoffen auf deutlich mehr Fahrzeuganpassungen als im Vorgänger

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Seit Jahren gehört die Fahrzeuganpassung zu den beliebtesten Features der GTA-Reihe. Doch auch wenn Grand Theft Auto V (GTA 5) mit „Los Santos Customs“ einiges bot, wünschen sich viele Fans, dass GTA 6 endlich einen großen Schritt weitergeht. In einem aktuellen Reddit-Thread mit dem Titel „Hoping GTA 6 Lets Us Go Crazy With Customization Like This“ tauschen Spieler ihre Wünsche und Kritikpunkte aus. Auch wenn es in einer Gaming-Community meistens viele unterschiedliche Meinungen gibt: hier sind sie sich erstaunlich einig!

User jp_2101_gtx brachte die Diskussion ins Rollen: Zwar hätten neuere Fahrzeuge in GTA Online viele Anpassungsmöglichkeiten, doch in der Story-Kampagne gebe es „kaum Optionen für klassische oder Supersportwagen„. Modelle wie der Adder, T20 oder Osiris hätten nur minimale kosmetische Änderungen erlaubt, oftmals nur Lackierung und Felgen.

Das stößt vielen Spielerinnen und Spielern sauer auf. Sie wünschen sich, dass Rockstar Games in GTA 6 alle Fahrzeuge, egal ob Luxuskarosse oder Schrottkiste, mit mehr Tuning-Optionen versieht: von Spoilern und Stoßstangen bis hin zu Motorhauben, Innenraumdetails und Farbakzenten.

Saints Row als Vorbild?

Ein anderer Nutzer, SuperRockGaming, brachte den Vergleich zu Saints Row 3 ins Spiel: „Wenn GTA 5 die Anpassungsmöglichkeiten von Saints Row hätte, wäre es perfekt gewesen.“ Viele stimmen zu, das frühere Open-World-Spiel von Volition gilt bis heute als Benchmark für verrückte, grenzenlose Individualisierung.

Einige Fans wünschen sich zudem, Karosserieteile einzeln einfärben zu können, also Dach, Kotflügel, Stoßstange und Motorhaube separat. „Vielleicht erlaubt GTA 6 endlich Farboptionen für alle Teile einzeln“, schrieb ein anderer Nutzer.

GTA 6: Offline-Spieler fordern Gleichberechtigung

Besonders laut ist die Kritik daran, dass viele Anpassungsoptionen in GTA 5 nur im Online-Modus verfügbar waren. Reddit-User monkey_D_v1199 bringt es auf den Punkt: „Ich wäre stinksauer, wenn man wieder alles nur online bekommt. Sie haben sogar Radiosender exklusiv für GTA Online gebracht!“

Viele hoffen, dass Rockstar bei GTA 6 nicht den gleichen Fehler macht und auch Einzelspieler wieder Zugang zu allen Fahrzeugen, Werkstätten und Designs bekommen. Schließlich wünschen sich viele, ihre Fahrzeuge in der Story genauso individuell gestalten zu können wie in GTA Online.

Neben optischen Anpassungen fordern Fans auch technische Feinheiten: So schlägt ein Nutzer vor, eine präzisere Gassteuerung zu integrieren, etwa über das Mausrad, um nicht immer Vollgas geben zu müssen. Andere wünschen sich, dass man endlich die Farbe der Standardfelgen ändern kann. Ein Detail, das viele seit GTA 5 frustriert.

Die Wünsche der Community sind klar: mehr Optionen, mehr Freiheit, mehr Gleichberechtigung zwischen Singleplayer und Online. Wenn Rockstar Games diese Punkte ernst nimmt, könnte GTA 6 das bisher individuellste und ausdrucksstärkste Spiel der Serie werden.

