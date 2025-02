GTA 6: Mehr Kreativität als Roblox oder Fortnite – Wird es zur ultimativen Sandbox?

Rockstar Games plant offenbar eine Revolution für Grand Theft Auto VI (GTA 6): Nutzer-generierte Inhalte ähnlich wie in Roblox und Fortnite! Laut einem neuen Bericht hat sich Rockstar bereits mit führenden Kreativen aus diesen Plattformen getroffen. Doch was bedeutet das genau?

Wird GTA 6 eine offene Spielwiese für Kreative? Berichten zufolge (via Digiday.com) plant Rockstar, Spielern die Möglichkeit zu geben, eigene Inhalte und Modifikationen in die Spielwelt von GTA 6 zu integrieren. Das könnte bedeuten, dass du nicht nur bestehende Elemente im Spiel anpassen kannst, sondern vielleicht sogar deine eigene Vision in das Open-World-Erlebnis einbringst.

Werbung

In Spielen wie Fortnite und Roblox können Spieler eigene Inhalte erschaffen und teilweise sogar Geld damit verdienen. Rockstar scheint nun einen ähnlichen Weg einzuschlagen, indem es Content Creator erlaubt, ihre eigenen Welten und Spielmodi zu gestalten. Besonders spannend: Das Studio hat bereits CFX.RE übernommen, die Macher der beliebtesten Modding-Tools für GTA 5 und Red Dead Redemption 2. Das zeigt, dass Rockstar langfristig in nutzergenerierte Inhalte investieren will.

GTA 6 als ultimative Plattform für Content Creator?

Falls sich diese Pläne bestätigen, könnte GTA 6 eine der kreativsten Plattformen für Spieler weltweit werden. Statt nur auf von Rockstar vorgegebene Inhalte beschränkt zu sein, könntest du eigene Abenteuer erschaffen oder an denen anderer Spieler teilnehmen. Vielleicht entstehen sogar brandneue Spielmodi, ähnlich wie es in GTA 5 mit den beliebten Rollenspiel-Servern passiert ist.

Noch hat Rockstar keine offiziellen Details dazu bekannt gegeben. Laut dem Bericht sind die Gespräche noch offen und Rockstar prüft mögliche Modelle. Es bleibt abzuwarten, ob und wie genau sich dieses Feature in GTA 6 integrieren wird. Falls diese Sandbox-Features geplant sind erwarten wir sie sicherlich nicht zum Release.

Eines steht fest: Die Welt wartet gespannt auf das größte Entertainment-Projekt aller Zeiten, das weiterhin für Herbst 2025 angekündigt ist. Andere Entwicklerstudios beobachten die Situation genau und planen ihre eigenen Release-Termine so, dass sie nicht mit Rockstar konkurrieren müssen. Selbst Take-Two, die Borderlands 4 anscheinend vorgezogen haben. Falls sich GTA 6 verzögert, könnte das den gesamten Spielemarkt beeinflussen und wir im Oktober/November ohne nennenswerten Veröffentlichungen (außer die alten Bekannten) da stehen.

Ob und wie nutzergenerierte Inhalte wirklich Teil von GTA 6 werden, bleibt noch offen.