20 Millionen pro Jahr verdienen? – Der Kreativmodus von Fortnite macht’s möglich

Epic Games hat bekannt gegeben, wie viel Geld die Spieler im Jahr 2024 für ihre Beiträge im Kreativmodus in Fortnite erhalten haben, und die Gesamtsumme ist beeindruckend. Mit dem Unreal Editor können Spieler neue Inhalte und Karten erstellen, die in Fortnite genutzt werden können. Diese Technologie wurde beispielsweise verwendet, um Spielmodi zu entwickeln, die von CoD und Monopoly inspiriert sind.

Der Erfolg des Fortnite Kreativmodus hat Epic Games dazu veranlasst, ein Auszahlungsprogramm einzuführen, um die Spieler für ihre Kreationen zu belohnen. Spieler können je nach Beliebtheit ihrer Insel einen Anteil der Nettoeinnahmen aus dem Fortnite-Itemshop und anderen Echtgeldkäufen erhalten. Für einige hat dieser Erfolg als Hobbyentwickler zu großen finanziellen Gewinnen geführt. Epic Games hat enthüllt, dass im Rahmen des Engagement-Zahlungsprogramms 352 Millionen US-Dollar an Fortnite Kreativmodus-Schöpfer ausgezahlt wurden.

Your Engagement Payout Award reflects the engagement attributable to your Content as a portion of User engagement across all content in Fortnite.