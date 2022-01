Jemand hat GTA 5 für den Nintendo Game Boy portiert! – Es funktioniert…

Der Nintendo Game Boy lebt noch immer. Erstmals erschien die Handheld-Konsole im April 1989 in Japan, bei uns in Europa ab Herbst 1990. Insgesamt wurden über 118,69 Millionen Einheiten der mobilen Konsole verkauft, inklusive Game Boy Color mit einberechnet. Und die Nintendo-Konsole wurde schon für viele Experimente genötigt. Bitcoin-Mining, WiFi-Unterstützung hinzugefügt und mehr. Nun hat ein Programmierer und Hardware-Fan entschlossen, GTA 5 am Game Boy zum Laufen zu bringen.

It Works! Ja, man kann tatsächlich – mit vielen Umwegen – GTA 5 auf dem Nintendo Game Boy spielen.

Sebastian Staacks hat dieses Meisterwerk zusammengebracht. Der Hardware-Bastler konnte bereits einige Dinge zum Laufen bringen, nicht nur Grand Theft Auto 5. Auf seinem Blog, “There Oughta Be“, findet man einige technische Wunderwerke, wie intelligente Garagentore und mehr. Er experimentiert mit allerlei Hardware. Und seit einiger Zeit auch mit der Nintendo-Konsole, die es seit bald 33 Jahren gibt.

Vor kurzem hat Staacks der Gaming-Szene eine ordentliche Dosis Nostalgie eingeflößt. Game Boy-Enthusiasten und Spieler waren gleichermaßen beeindruckt, als es ihm gelang, eine WiFi-Game Boy-Cartridge zu erstellen, die es ihm ermöglichte, die neuesten Spiele auf dem Gerät zu streamen. Nun hat er es auch zusammengebracht, dass man DOOM und GTA 5 auf dem Game Boy spielen kann. Beeindruckend!

„Vor ein paar Wochen habe ich eine Game Boy -Cartridge mit eingebautem WiFi erstellt”, so der findige Staacks. „Jetzt habe ich ihm beigebracht, Videos zu streamen und Spiele zu spielen – in voller Auflösung. Bei 20 FPS. Auf einem unveränderten Original-Game Boy.“

My WiFI cartridge on the @analogue Pocket.

It works right away, but with a small timing problem: Those horizontal glitches are not present on the original #gameboy. Still, I am very impressed that the Pocket is so close to the original.https://t.co/tBC05jGYBP pic.twitter.com/sU9B2BikO2

— Sebastian Staacks (@diconx) January 15, 2022