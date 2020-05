GTA 5: Neuer Grafik-Mod ist in Wahrheit “Live-Action”

GTA 5 - (C) Rockstar Games

Das unglaublich beliebte Sandbox-Spiel GTA 5 von Rockstar Games hat noch nie besser ausgesehen als mit dem neuen Grafik-Mod NaturalVision Evolved. Obwohl Grand Theft Auto 5 ursprünglich bereits 2013 veröffentlicht wurde, ist die Fangemeinde des Spiels erst im Laufe der Zeit gewachsen. Die ständigen Aktualisierungen, die die Entwickler am Online-Modus des Spiels, Grand Theft Auto Online, vorgenommen haben, haben die Spieler-Zahlen deutlich gesteigert.

GTA Online: Alien-Kriege und eine Mega-Community

Derzeit ist GTA Online mit Tausenden von Spielern gefüllt, die in lila und grünen Alien-Outfits gekleidet sind, aber einige Fans der Franchise ziehen es einfach vor, nach dem Ende der Spielgeschichte im Singleplayer-Modus des Spiels herumzuspielen. Es gibt bereits viele Mods für GTA 5, mit denen Spieler ihr eigenes Spielerlebnis anpassen, neue Funktionen wie konstanten Schnee hinzufügen oder ihnen die Möglichkeit geben können, sich jederzeit in ein Tier zu verwandeln. Eine kürzlich erfolgte Ankündigung hat jedoch eine neue enthüllt Mod, der Grand Theft Auto 5 schöner machen kann als je zuvor.

GTA 5: Neuer Grafik-Mod begeistert die Spieler

Der neue Grafik-Mod wird NaturalVision Evolved genannt und wurde von Modder Razed erstellt. Die Modifikation ist der “Work-In-Progress”, aber es sieht schon sehr realistisch aus. Das aktuelle YouTube-Video zeigt zahlreiche Änderungen an Dinge wie Beleuchtungssystem, Umgebungsfarben, Tonemapping, Welttexturen, Gebäudemodellen und vielem mehr.

Das Ziel des Mods ist laut Razed: “die Grenze zwischen Fantasie und Realität zu verwischen”. Schaut euch den Trailer für diesen neuen an GTA 5- Grafik-Mod an (und staunt):

Obwohl der Mod noch in Produktion ist, kann jeder, der ihn selbst ausprobieren möchte, Mitglied von Razed‘s Patreon werden, was einen frühen Zugriff auf alle Mods ermöglicht, die der Entwickler erstellt. In den Kommentaren zum obigen YouTube-Video sagte der Modder außerdem, dass nach Abschluss des NaturalVision Evolved-Projekts: “Ich werde es in Zukunft für alle auf gta5-mods.com veröffentlichen”. Der Schöpfer fügte hinzu, dass “der Mod im Spiel tatsächlich besser aussieht als in diesem Trailer”, da das obige Video “während der frühen Entwicklung des Mods” erstellt wurde.

Wann kommt GTA 6?

Wenn das Endprodukt, das Razed liefert, noch besser aussieht als der Trailer von NaturalVision Evolved, dann ist das ein großer Mehrwert für die Spieler. Für ein Spiel, das ursprünglich vor fast sieben Jahren veröffentlicht wurde, verfügt GTA 5 nicht nur über eine unglaublich aktive (und profitable) Spieler-Basis, sondern bietet neuen Benutzern auch eine Vielzahl von Optionen, um ihr Spielerlebnis zu ändern. Bis die offizielle Nachricht von Grand Theft Auto 6 von Rockstar Games eintrifft, wird es ohnehin noch ein wenig dauern. Immerhin ist sich ein GTA 5-Schauspieler sicher: “Rockstar Leaks gibt es nicht.” Einige Fans hoffen aber noch immer auf einen baldigen Release. Derzeit gibt es Grand Theft Auto 5 kostenlos im Epic Games Store.

Quelle: Razed/Patreon, Razed/YouTube