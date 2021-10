Golden Joystick Awards 2021: Man darf mitstimmen

PS5 vs. Switch vs. Xbox Series X/S - Bildmontage: DailyGame - (C) Sony, Nintendo & Microsoft

In den diesjährigen The Golden Joystick Awards 2021 befinden sich wieder eine große Anzahl an Titeln von sämtlichen Studios und allen Plattformen. Vor allem Nintendo Titel sind vertreten. Ab nun darf und soll von allen Spielern und Fans mitabgestimmt werden.

Golden Joystick Awards

Die Golden Joystick Awards werden seit 1983 vergeben. Aufgrund des großen Nachschubs von Titeln seit letztem Jahr sind in den diesjährigen The Golden Joystick Awards 2021 vor allem viele Nintendo Titel vertreten.

Advertisment

Nintendo for the Win

Abgesehen von der “Best Nintendo Game” Kategorie, findet man Metroid Dread jetzt schon in der “Ultimate Game of the Year” Auswahl und in der “Most Wanted” befindet sich Pokémon Legends: Arceus und natürlich The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Wir sind gespannt, ob Super Mario: Bowser’s Fury in der “Best Game Extension” Kategorie sich gegen die Add-On Insel Ghost of Tsushima: Iki Island durchsetzen kann.

Die Golden Joystick Awards 2021 Nominierungen

Nun folgen alle Kategorien mit sämtlichen Titeln. Im Anschluss findet ihr einen Link in welcher man in der Abstimmung teilnehmen kann.

Best Storytelling

Life is Strange: True Colours

Psychonauts 2

Wildermyth

12 Minutes

Chicory: A Colorful Tale

Tales of Arise

Best Multiplayer Game

Deathloop

It Takes Two

Chivalry 2

Back 4 Blood

Valheim

NARAKA: BLADEPOINT

Best Visual Design

Ratchet & Clank: Rift Apart

Psychonauts 2

The Artful Escape

Little Nightmares 2

Hitman 3

Genesis Noir

Best Indie Game

Death’s Door

Chicory: A Colorful Tale

Old World

Wildermyth

Bonfire Peaks

Sable

Studio of the Year

Io Interactive

Arkane

Housemarque

Double Fine

Capcom

Draknek & Friends

Best Game Expansion

Ghost of Tsushima: Iki Island

Final Fantasy 7 Remake: Episode Intermission

The Outer Worlds: Murder on Eridanos

Sims 4: Cottage Living

Super Mario: Bowser’s Fury

DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 2

Mobile Game of the Year

Clap Hanz Golf

Fantasian

Overboard!

Alba: A Wildlife Adventure

Cozy Grove

League of Legends: Wild Rift

Best Audio

Returnal

Jett: The Far Shore

Sable

Little Nightmares 2

Resident Evil Village

The Artful Escape

Best Performer

Jason Kelley – Colt Vahn, Deathloop

Erika Mori – Alex Chen, LiS: True Colors

Maggie Robertson, Lady Dimitrescu, Resident Evil Village

Ozioma Akagha – Julianna Blake, Deathloop

Jennifer Hale – Rivet, Ratchet and Clank: Rift Apart

Elijah Wood – Gristol/Nick the Post Guy, Pschonauts 2

Best Game Community

Final Fantasy 14

No Man’s Sky

Dreams

Monster Hunter Rise

Destiny 2

Magic: The Gathering Arena

PC Game of the Year

Wildermyth

Chivalry 2

Old World

Hitman 3

Pathfinder

The Forgotten City

PlayStation Game of the Year

Returnal

Deathloop

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil: Village

Death Stranding Director’s Cut

Kena: Bridge Of Spirits

Nintendo Game of the Year

New Pokemon Snap

Neo: The World Ends with You

Monster Hunter Rise

Bravely Default 2

WarioWare: Get It Together

Metroid Dread

Xbox Game of the Year

Lost Judgment

The Ascent

Psychonauts 2

Microsoft Flight Simulator

The Artful Escape

12 Minutes

Best Gaming Hardware

PS5

Xbox Series X

Xbox Series S

NVIDIA GeForce RTX 3080

Nintendo Switch OLED

WD_BLACK SN850 NVMe SSD

Still Playing Award

Apex Legends

Call of Duty: Warzone

Final Fantasy 14

Destiny 2

GTA Online

Genshin Impact

Fortnite

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Rocket League

Counter-Strike: Global Offensive

Most Wanted Game

God of War: Ragnarok

Horizon Forbidden West

Halo Infinite

Marvel’s Midnight Suns

GTA V: Enhanced Edition

Skate 4

Elden Ring

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Pokemon Legends: Arceus

Starfield

Gotham Knights

Ultimate Game of the Year

Deathloop

Psychonauts 2

Resident Evil Village

Ratchet and Clank

Wildermyth

Hitman 3

The Forgotten City

It Takes Two

Metroid Dread

Mass Effect Legendary Edition

Unter folgendem Link auf gamesradar.com könnt ihr nach einem Klick auf “Start Voting” eure Stimmen für alle 19 Kategorien abgeben.

Wir sind gespannt wie es dieser Jahr ausgeht. Im letzten Jahr hat The Last of Us 2 bei den Golden Joystick Awards 2020 und überall sonst ordentlich abgeräumt.

Quelle: gamesradar.com