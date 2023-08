God of War: Ägyptische Götter könnten alles verändern

Das wäre durchaus spannend.

Hauptprotagonist Kratos in God of War Ragnarök. - (C) Sony

Vor kurzem im vergangenen Jahr wurde God of War: Ragnarok weltweit in den Regalen und digitalen Läden veröffentlicht. Das Spiel überraschte einige, da es die nordische Mythologie-Geschichte ein Spiel früher als erwartet abschloss.

Dies führte dazu, dass einige Fans glaubten, dass das nächste God of War Spiel ägyptische Götter als neue Feinde einbeziehen wird. Unabhängig davon, in welche Richtung ein mögliches neues Spiel gehen könnte, gibt es eine Tradition, von der sich die Serie lösen muss.

Während die Hauptgeschichten von God of War unterschiedlich sind, folgen sie im Wesentlichen dem gleichen Erzählmuster. Aufgrund einer Wendung des Schicksals, oft durch sein eigenes Zutun, kämpft Kratos letztendlich gegen einen minderen Gott, bevor in den Fortsetzungen die gesamte Götterwelt herausgefordert wird.

Die Fortsetzungsspiele von God of War drehten sich darum, besser zu sein, und nutzten dieses Thema, um die Formel aufzubrechen. Die nächsten Teile sollten jedoch noch weiter gehen. Insbesondere sollte der Hauptgegenspieler nicht erneut eine tyrannische Vaterfigur sein.

Ägyptische Götter ticken anders: Ist das die Zukunft von God of War?

Zeus und Odin sind in den God of War-Spielen grundlegend unterschiedliche Charaktere, erfüllen jedoch funktional dieselben Rollen. Beide sind die Anführer einer Götterwelt und setzen ihren Willen rücksichtslos gegenüber allen durch, die sich ihm widersetzen. Ihre Herangehensweise ist jedoch etwas verschieden.

Der Konflikt zwischen Kratos und Zeus kann als Streit zwischen Vater und Sohn beschrieben werden, der eskalierte und eine ganze Familie zerstörte. Der König des Olymps verlangt bedingungslosen Gehorsam und Loyalität von allen, die unter ihm stehen. Wenn er das Gefühl hat, dass sein Wille missachtet wurde, zögert er nicht, die betreffende Person zu töten und alles zu zerstören, was sie lieben. Die Herangehensweise von Odin in God of War: Ragnarok hingegen ist etwas anders.

Während Zeus nur mit der Peitsche agiert, erscheint Odin in God of War: Ragnarok anfangs als ein Gott, der vernünftig wirkt. Er ist höflich, charmant, nach außen hin freundlich und wirkt sogar warmherzig. All dies gehört jedoch zu seiner List. Der Gott offenbart sich letztendlich als manipulatives Ungeheuer, das bereit ist, einer Person zu sagen, was sie hören möchte, damit sie sich ihm unterordnet.

Dann entzieht er dieser Person die Wärme und Zustimmung, sobald sie ihn enttäuscht, und erniedrigt sie. Er ist eine andere Art von toxischem Patriarchen, und obwohl beide Formen effektiv sind, sollten die nächsten God of War-Spiele dies nicht wiederholen und versuchen, die Dinge aufzumischen.

Derzeit ist nicht klar, in welche Richtung die Serie gehen wird. Es wurde vorgeschlagen, dass Atreus ein God of War-Spiel führen sollte, aber das ist nicht die einzige Veränderung, die die Serie benötigt. Während es für griechische und nordische Mythologie funktioniert, Zeus und Odin als die tyrannischen Patriarchen ihrer Götterwelten darzustellen, funktioniert dies nicht unbedingt bei anderen Religionen.

Ägyptische Götter wären zum Beispiel weniger wörtlich und geschichtenlastig in God of War zu etablieren, sondern basieren mehr auf der Natur und der Erklärung natürlicher Ereignisse, bevor die Wissenschaft begann, Fragen zu beantworten. Das Christentum betrachtet seinen Gott ebenfalls als liebevollere und vergebende Figur, und es könnte schwer für einige sein, Kratos im Himmel Engel zerschneiden zu sehen und ihn als guten Kerl zu betrachten.

Damit die Serie aufgerüttelt wird, muss sie vielleicht einen traditionelleren Ansatz wählen. Andere ähnliche Spiele wie Darksiders haben oft niedrigere Götter oder Engel, die versuchen, das Universum zu übernehmen. Wenn God of War diesen Weg einschlägt, könnte das eine Veränderung sein, die die Handlung benötigt.

Letztendlich ist es derzeit unmöglich zu sagen, was der Entwickler mit der Serie in Zukunft tun wird. Es wurde vorgeschlagen, dass das Santa Monica Studio über God of War hinausgehen sollte, aber angesichts der Beliebtheit der Spiele scheint dies unwahrscheinlich. Unabhängig davon, in welche Richtung das Studio geht, ist jedoch klar, dass die tyrannische Vaterfigur ein Element ist, das hinter sich gelassen werden muss.

God of War: Ragnarok ist jetzt für PS4 und PS5 erhältlich.