Während vorherige Einträge in der God Eater-Serie von Shift entwickelt wurden, wird God Eater 3 von Marvelous erstem Studio entwickelt, kündigte Bandai Namco während des God Eater 3 „Early Hands-On & Development Summit“ heute in Tokyo an.

Die Hauptverantwortlichen des Spiels sind:

Geschäftsführer – Hiroshi Yoshimura (Bandai Namco)

Generalproduzent – Yuusuke Tomizawa (Bandai Namco)

Regisseur – Wataru Atsumi (Bandai Namco)

Produzent – Yuya Tomiyama (Bandai Namco)

Entwicklungsleiter – Ittetsu Suzuki (Marvelous)

Ittetsu Suzuki war auch der Entwicklungsleiter von Soul Sacrifice, welches Marvelous entwickelte. (Obwohl Marvelous zu dieser Zeit als Marvelous AQL bekannt war und sein erstes Studio noch nicht etabliert hatte)

Marvelous erstes Studio entwickelt derzeit auch Fate/Extella Link.

Ein Datum ist noch nicht bekannt, aber God Eater 3 wird definitiv für PlayStation 4 und PC veröffentlicht werden.

