Ghostwire: Tokyo zieht 6 Millionen Spieler in seinen Bann

Tango Gameworks‘ übernatürliches Action-Abenteuer Ghostwire: Tokyo verzeichnet einen Anstieg auf 6 Millionen Spieler, ein Meilenstein seit seiner Veröffentlichung auf PS5, Windows PC und Xbox Series X/S. Das Spiel ist auch über Xbox Game Pass und PS Plus Extra/Premium spielbar.

Obwohl Ghostwire: Tokyo im Jahr 2022 bei seiner Veröffentlichung auf PS5 und Windows PC eine gemischte Resonanz erfuhr, hat es seitdem eine stetig wachsende Spielerbasis erreicht. Unsere Redakteurin Eva sagte im Review über das Spiel:

Der Entwickler Tango Gameworks gab kürzlich bekannt, dass das Spiel nun von sechs Millionen Spielern gespielt wurde. Dies markiert eine bemerkenswerte Steigerung, da der letzte Spielermeilenstein im Juni 2023 bei fünf Millionen lag.

6 MILLION PLAYERS have explored #GhostwireTokyo‘s spooky streets! That doesn’t make those eerie alleyways any less haunted, of course…

Thank you again to all our fans! pic.twitter.com/jEXuZtp61K

— Ghostwire: Tokyo (@playGhostwire) September 15, 2023