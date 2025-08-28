Ghost of Yotei: Vorbestellungen für PS5-Bundles starten bald

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Mit Ghost of Yotei steht im Herbst ein neues exklusives Open-World-Action-Adventure für die PlayStation 5 bevor. Der Titel stammt von Sucker Punch, den Machern von Ghost of Tsushima, und erscheint am 2. Oktober 2025. Im Mittelpunkt steht die Söldnerin Atsu, die durch die rauen und zugleich malerischen Landschaften des nördlichen Japans reist, um die gefürchteten Yōtei Six zur Strecke zu bringen. Diese Bande von Gesetzlosen ist für den Tod ihrer Familie verantwortlich und dient als treibende Kraft der emotional aufgeladenen Geschichte.

Passend zum Release kündigte Sony zwei exklusive Konsolen-Bundles in der Ghost of Yotei Limited Edition an, die ab dem 4. September vorbestellt werden können. Beide Sets erscheinen mit einem DualSense Wireless-Controller im passenden Design und greifen traditionelle japanische Kunstformen auf, die perfekt mit der Ästhetik des Spiels harmonieren.

Das Ghost of Yotei Gold Limited Edition Bundle ist weltweit verfügbar und von Kintsugi inspiriert. Diese Handwerkskunst besteht darin, zerbrochene Keramik mit Lack und Gold zu reparieren, was Brüche nicht verbirgt, sondern als Teil der Geschichte hervorhebt. Passend dazu wirkt die goldene PS5 wie ein Kunstobjekt, das die Philosophie der Schönheit im Unvollkommenen widerspiegelt.

Exklusiv über direct.playstation.com wird hingegen das Ghost of Yotei Black Limited Edition Bundle angeboten. Diese Variante basiert auf der japanischen Kunstform Sumi-e, bei der Gemälde mit schwarzer Tinte entstehen. Das tiefschwarze Design hebt sich deutlich von herkömmlichen Konsolenvarianten ab und richtet sich an Sammler und Spieler, die Wert auf ein minimalistisches, kunstvolles Erscheinungsbild legen.

Beide Bundles enthalten neben der Konsole einen speziell gestalteten DualSense Wireless-Controller. Auf dem Touchpad prangt die Silhouette von Protagonistin Atsu, was den Controllern eine markante visuelle Identität verleiht.

Zubehör in limitierter Auflage

Neben den Konsolenbundles erscheinen auch Konsolen-Cover für PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro in der Ghost of Yotei Gold Limited Edition. Diese können einzeln direkt bei PlayStation erworben werden, in einigen Regionen auch in begrenzten Mengen über ausgewählte Online-Händler. Wer also keine neue Konsole kaufen möchte, hat die Möglichkeit, seine bestehende Hardware stilgerecht aufzuwerten.

Mit dieser Produktlinie zeigt Sony erneut, wie sich Videospielkultur und traditionelle Handwerkskunst verbinden lassen. Spielerinnen und Spieler können sich somit nicht nur auf ein atmosphärisch dichtes Abenteuer freuen, sondern auch auf eine besondere Hardware, die das Erlebnis optisch abrundet.

Ghost of Yotei selbst verspricht mit seiner offenen Spielwelt, dynamischen Kämpfen und einer emotionalen Rachegeschichte eines der Highlights des Jahres 2025 zu werden. Schon die State of Play-Präsentation machte deutlich, wie stark das Spiel sowohl visuell als auch spielerisch auftritt. Zusammen mit den Limited Edition Bundles wird der Release am 2. Oktober zu einem wichtigen Termin für alle PlayStation-Fans.

Fehler im Artikel gefunden?

× Fehler melden Website Art des Fehlers * — Bitte wählen — Technischer Fehler Fehler im Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 5 + 9? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Nicht verpassen!