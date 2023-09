Gewinne bei uns 1 von 3 Master Detective Archives: Rain Code Spielen für die Nintendo Switch

Master Detective Archives: Rain Code ist ein neuer Titel von den Entwicklern, die auch für die Danganronpa-Reihe verantwortlich sind. Nintendo und Spike Chunsoft haben uns 1x die Mysteriful Limited Edition und 2x die Standard Versionen des Nintendo Switch Spiels zur Verlosung zur Verfügung gestellt.

Als Spieler schlüpfst du in die Rolle von Yuma Kokohead, einem angehenden Detektiv, der zudem von einem Shinigami heimgesucht wird. Eine Stadt des Regens wird von zahllosen ungelösten Rätseln beherrscht und steht unter der Kontrolle eines Megakonzerns. Meisterdetektive aus aller Welt, von denen jeder über einzigartige Kräfte verfügt, müssen sich der Herausforderung stellen, die Wahrheit aufzudecken. Yuma nimmt als Praktikant der Detektivagentur an den Ermittlungen teil. Bewege dich frei durch die Stadt, um Beweise und Zeugenaussagen zu sammeln.

Master Detective Archives: Rain Code: Wie gewinne ich?

Wir verlosen 1x die Master Detective Archives: Rain Code Mysteriful Limited Edition und 2x die Standard Version. Die Teilnahme ist kostenlos und nur für volljährige Personen erlaubt. Insoweit behält sich der Veranstalter die Abfrage des Alters der Gewinnspielteilnehmer vor. Jeder Teilnehmer kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinner erhalten von uns eine E-Mail. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr uns eine Mail an gewinnspiel@dailygame.at senden und darin folgende Frage beantworten:

Wie heißt der Protagonist in Master Detective Archives: Rain Code?

Das Gewinnspiel endet am Sonntag den 24.09.23 um 23:59 Uhr.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigt ihr in die Erhebung und Verwendung eurer E-Mail-Adresse ein. Wir erheben, speichern und verarbeiten diese personenbezogenen Daten nur zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und um euch im Falle eines Gewinns zu benachrichtigen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Ihr könnt die Einwilligungen jederzeit durch eine Nachricht an uns widerrufen. Eure Daten werden nach Ablauf des Gewinnspiels gelöscht. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen.