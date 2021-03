Kurios! George Lucas hat einen Film geklaut, damit Warner Bros ihn nicht ändert

Star Wars - (C) Disney, LucasArts

Es klingt schon fast wie Satire wenn man bedenkt um wen es in dieser Geschichte geht. Aber es ist eine wahre Geschichte, ob man es glauben mag oder nicht. George Lucas hatte einst einen Film geklaut, damit Warner Bros ihn nicht ändern kann. Es ging dabei um ein weiteres SciFi Projekt des Regisseurs, mit dem Titel THX 1138 und Lucas wollte nicht dass daran herumgemurkst wird. Welche Ironie.

Wie hat George Lucas den Film geklaut?

Lucas ist heut zu Tage wohl am bekanntesten durch seine Space Opera „Star Wars„ und somit eines der größten Franchises der Filmgeschichte. Zu eher zweifelhaftem Ruhm gelangte der Regisseur wiederum, für sein ewiges ändern und Herumgemurkse an genau diesen Filmen. Es ist schon wirklich ironisch, dass gerade George Lucas einen Film geklaut hat, um diesen vor Änderungen zu bewahren.

Noch vor Star Wars, schrieb und arbeitete Lucas an einem SciFi Projekt mit dem Titel THX 1138 unter der Produktion von Warner Bros. Das Studio war allerdings nicht zufrieden mit dem Verlauf der Produktion und den ersten Screenings. Aufgrund der schweren Differenzen und Visionen zwischen George Lucas und Warner Bros. hatte dieser befürchtet das Studio würde ihn einfach übergehen.

Ein geplanter Raub wie im Film

Ein Plan musste her um den Film vor eventuellen Änderungen zu bewahren. Gemeinsam mit einem Freund (Matthew Robbins) plante er den Heist. Nach einem wichtigen Screening für die Produzenten, in welchem der finale Schnitt von Lucas gezeigt wurde, schickten sie einen „Edditor“ hinein um diese abzulenken. Währenddessen haben George Lucas und Matthew Robbins den Film geklaut und in ein Auto geschafft.

Auch wenn THX 1138 von Kritikern hoch gelobt wurde, als eines der visionären Werke des Regisseurs, hat der Film leider an den Box Office Zahlen nicht begeistert. Bis heute fühlt Lucas sich bei diesem Projekt vom Studio benutzt. Auch wenn die Arbeit an THX 1138 ihn stark für Star Wars geprägt hatte.