George Lucas enthüllte die Pläne für seine Star Wars-Sequel-Trilogie

Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers hat zwar die Sequel – Trilogie zu Ende gebracht – aber das nagende „Was wäre wenn Gefühl“ können wir trotzdem nicht ganz abschütteln, wenn es darum geht wie wohl George Lucas seine Saga beendet hätte.

Dank eines neuen Buches aus dem Hause Taschen’s, The Star Wars Archives 1999- 2005, einem unglaublichen umfangreichen Werk, haben wir jedoch eine Art von Antwort bekommen. The Star Wars Archives 1999- 2005 untersucht dabei die komplette Geschichte der Prequels und gibt uns Einblicke darüber, wieso George Lucas niemals selbst die Sequel-Trilogie gedreht hat.

„In den Filmen geht es darum, wie Leia – ich meine, wer sonst wird der Anführer sein? – versucht, die Republik wieder aufzubauen… Luke versucht, die Jedi neu zu starten“, enthüllte Lucas.

Aber gegen wen würden sie antreten?

Nach dem Fall des Imperiums gab es ein Machtvakuum, das schließlich in den Episoden 7 bis 9 vom Hauptschurken der Trilogie ausgefüllt wurde – einem auferstandenen Darth Maul. Aber er wäre natürlich nicht allein geblieben. „Maul bildete ein Mädchen, Darth Talon, diese kam bereits in den Comics vor, zu seinem Lehrling aus. Sie war die neue Darth Vader und der größte Teil der Action lag bei ihr. Das waren also die beiden Hauptschurken der Trilogie “, so George Lucas über „sein“ Star Wars.

All das sollte aufgrund eines straffen Zeitplanes und Lucas persönlichen Wunsch, seine Zeit anders zu verbringen, jedoch nie passieren.

„Ich begann damals mit der nächsten Trilogie. Ich sprach mit den Schauspielern und begann mich vorzubereiten. Ich wollte auch eine Tochter bekommen … es dauert 10 Jahre, um eine Trilogie zu machen … ich würde immer noch an Episode 9 arbeiten! … Schließlich hatte ich beschlossen, lieber meine Tochter großzuziehen und das Leben für eine Weile zu genießen.“

Auch wenn Lucas Ideen so nie die große Kinoleinwand erobern durften, wurden ein paar Ideen doch von seinem „Padawan“ Dave Filoni übernommen. So kehrte Darth Maul in The Clone Wars zurück und sorgte auch in der Serie Star Wars: Rebels für einigen Ärger.

Für mehr von George Lucas sowie Bilder, Skripte, Skizzen und vieles mehr hinter den Kulissen ist The Star Wars Archives 1999- 2005 ab sofort erhältlich.