Die gamescom 2018 öffnet zwar erst am 21. August ihre Pforten, dennoch lassen es sich viele Entwickler und Publisher nicht nehmen und kündigen bereits jetzt ihr Erscheinen zur größten Spielemesse in Europa an.

Zum Vergleich zum Jahr 2017 wurden bereits jetzt um 13 Prozent mehr Bewerbungen eingereicht. Das macht mehr als 10 Prozent mehr Ausstellungsfläche aus, wobei Entwickler aus 40 Nationen vertreten sind.

Die gamescom 2018 bietet Epic Games, Kalypso Media, Konami, Microsoft, Ubisoft, Square Enix, CD Projekt, Deep Silver, Electronic Arts, Techland, THQ Nordic, Wargaming, Astragon Entertainment, Warner Bros. Entertainment, Bandai Namco und Bethesda Softworks, alle bestätigt durch eine Pressemitteilung. Hardware-spezifische Unternehmen, welche dabei sind: Trust Gaming, Gigabyte Technologie, Omen von HP, Medion, Razer, Roccat, Asus Computer, Alternative, Caseking, DXRacer Marketing Europe und Zeus Hardware.

Das ist nur der erste Teil. Viele weitere Meldungen werden folgen. Natürlich hier auf DailyGame!