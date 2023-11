Fortnite: Mögliches Stranger-Things-Crossover geleaked

Angeblich arbeiten Fortnite und Stranger Things laut aktuellen Leaks an einer Zusammenarbeit. Diese Verbindung soll zahlreiche Kosmetikartikel für Fortnite hervorbringen, die auf der beliebten Netflix-Serie basieren. Unter anderem wird der Serienprotagonist Eleven dabei sein.

Partnerschaften gehören zu dem beliebten Battle-Royale-Spiel, weil es im Laufe der Jahre eine umfangreiche Liste von Kooperationen mit großen Unterhaltungs-Franchise-Unternehmen aufgebaut hat. Die Spielerbasis von Fortnite wurde immer wieder durch spannende In-Game-Events und Gegenstände verwöhnt, die auf Konzerten berühmter Musikkünstler bis hin zu legendären Film-Crossovers basieren. Selbst die WWE hat kürzlich ein Crossover mit dem Spiel gemacht, indem die Superstars Bianca Belair und Becky Lynch für kurze Zeit als Skins verfügbar waren. Den neuesten Gerüchten zufolge wird die erfolgreiche Serie Stranger Things das nächste große Franchise sein, das in das Fortnite-Universum einsteigt. Im Jahr 2019 arbeiteten die Netflix-Serie und Epic Games bereits einmal zusammen, um die dritte Staffel der Serie zu bewerben.

Laut zwei vertrauenswürdigen Fortnite-Leakern wird Fortnite Chapter 4 Season OG ein weiteres Crossover mit Stranger Things beinhalten. Der erste Leaker, iFireMonkey, hat auf Twitter behauptet, dass Spieler einen Eleven-Skin und den Skin des Telekinetic-Teenagers von Dr. Brenner und dem Hawkins National Laboratory erwerben können. Außerdem sind zwei neue Spitzhacken erhältlich: Steves mit Stacheln versehener Baseballschläger und Eddies einzigartiger Messerspeer.

All Stranger Things cosmetics added in #FortniteOG

Character:

Eleven

Telekinetic teen who escaped Dr. Brenner and Hawkins National Laboratory.

Backbling 1:

Hopper's Cabin Diorama

Time to do or diorama.

Backbling 2:

Waffle Extravaganza

Waffles on the go.

Pickaxe 1:

Steve's…

— iFireMonkey (@iFireMonkey) November 2, 2023