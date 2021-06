Fortnite Saison 7: Alien-Invasion, Superman und neue Trailer

Superman kommt zu Fortnite Season 7 hinzu! - (C) Epic Games

Epic Games gibt den Start der Saison 7 in Kapitel 2 von Fortnite bekannt. Unter dem Motto „Invasion“ fällt eine mysteriöse Alien-Armee auf die Battle Royale-Insel ein. Spieler schließen sich dem Widerstand an, um die feindlichen Invasoren zu vertreiben.

Innovationen in der Luft und auf dem Boden

Spieler haben die Möglichkeit, in Saison 7 in die UFOs der Aliens zu steigen, um gemeinsam mit ihrem Team über die Insel zu fliegen, Gegner abzuschießen oder mit dem Traktorstrahl Spaß zu haben. Aber auch auf dem Boden gibt es neue Technologien für die Spieler. Der Widerstand vom Imaginierten Orden (IO) bringt zahlreiche futuristische Waffen mit sich, wie den Späh-Scanner, zum Untersuchen der Umgebung oder ein Impulsgewehr. Auch werden im Laufe der Saison zahlreiche weitere Waffen sowohl vom IO als auch von den Aliens enthüllt.

Fortnite Season 7: Crafting und Battle Pass Neuerungen

Das Erscheinen der Aliens sorgt für zahlreiche herrenlose Schrauben und Muttern, die von Spielern aufgesammelt werden können, um damit verschiedene Waffen herzustellen, die sich zuvor im Tresor befanden. So kann aus dem normalen Sturmgewehr leicht das Salvensturmgewehr oder aus einer Maschinenpistole eine Schnellfeuer-Maschinenpistole werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der neue Battle Pass bietet jetzt auch mehr Kontrolle als zuvor. Ab dieser Saison sind kosmetische Items nicht mehr an das Erreichen eines bestimmten Levels gebunden. Stattdessen erhalten Spieler mit jedem Levelaufstieg Battle-Sterne, die sie dann nach Belieben für Belohnungen eintauschen können. Auf jeder Seite des Battle Pass gibt es zudem besondere Belohnungen, wie die alienfreundliche Punkrockerin Sunny oder der Synthetik-Künstler Guggimon. Diese Belohnungen werden allerdings erst freigeschaltet, wenn alle anderen Belohnungen auf dieser Seite eingefordert wurden.

Zur Kymera werden

Spieler, die sich den Battle Pass holen, schalten sofort das gesichtstauschende Alien Kymera frei. Die Besonderheit dieses Skins ist die Möglichkeit, ihn zu individualisieren. Insgesamt stehen Spielern rund 80.000 mögliche Kombinationen von verschiedenen Kopfformen, Augen- und Hautfarben, Mustern und Rüstungsfarben zur Verfügung. Neue Anpassungsoptionen können durch gefundene Alien-Artefakte freigeschaltet werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Samus aus Metroid kommt angeblich nie zu Fortnite

Alien-Invasion? Da würde doch auch Samus aus Metroid dazu passen. Ein Fortnite-Insider hat jedoch nun behauptet, dass Samus Aran von Metroid (Metroid Prime 4 derzeit in Entwicklung) auch diese Season nicht in das Battle Royale-Spiel kommen wird. Nintendo soll Epic nicht die Rechte dafür geben, den beliebten Charakter zu verwenden.

Laut Shiina wird es in dieser Saison nicht passieren, und möglicherweise auch gar nicht.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Auf Twitter sagte Shiina: „Quellen sagen mir, dass es in der nächsten Saison keine Zusammenarbeit mit Metroid (Samus Aran) geben wird. Anscheinend war Epic nicht in der Lage, die Rechte zu erlangen, um sie in das Spiel zu integrieren.“

Der Grund könnte auf der Hand liegen: Es gibt keine Konsolen-exklusive Skins. Also der Metroid-Charakter könnte auch auf Xbox und PlayStation mittanzen. Nintendo ist berüchtigt für den Schutz seiner IPs. Auch Fortnite kann daran nicht rütteln.

Ursprüngliche Meldung vom 7. Juni 2021 um 22:30 Uhr:

Fortnite Kapitel 2: Crossover mit Star Trek und Superman in Saison 7?

Das „Alien-Thema“ für Saison 7 in Fortnite Kapitel 2 ist so gut wie bestätigt und könnte prominente Unterstützung von Superman und Star Trek bekommen.

Die „Primal“-Zeit von Fortnite ist bald vorbei und die Alien-Invasion könnte bald beginnen. Anscheinend tanzen bald Charaktere aus Star Trek und Superman am Battle Royale-Schlachtfeld von Fortnite Season 7.

Wenn du nicht in Fortnite bist, dann kennt dich niemand. So gut wie jeder Charakter aus der Videospiele- und Kino-Kultur ist die letzten Jahre irgendwann in Fortnite aufgetaucht. Nun dürfte es auch für Superman, Spock, Kirk und Co bald soweit sein, die neben Batman, Master Chief, Deadpool und Co am Schlachtfeld wüten.

Ja, es gibt sie tatsächlich noch: Große Filme, TV-Serien und Videospiele-Charaktere die es noch nicht in Fortnite gibt. Da Aliens scheinbar in der Saison 7 von Fortnite Kapitel 2 eine große Rolle spielen, wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt für Star Trek und Superman.

Spock mit Logik in Fortnite?

Fortnite hat über seinen eigenen Discord-Kanal eine Reihe von Hinweisen hinterlassen, was als nächstes kommt: Und alles deutet auf Star Trek. Am offensichtlichsten war das Posten des vulkanischen Grußes. Ein Video mit verschiedenen Sounds wurde ebenfalls gepostet. Noch ein Hinweis gefällig? Die „universelle Übersetzungsfehlfunktion“, ein weiterer Indiz für Star Trek, dass bald ins Fortnite-Universum integriert werden könnte.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Epic Games deutet Superman-Crossover in Fortnite Saison 7 an

Anscheinend wird neben einen Spock mit Tricorder und Michael Burnham mit „Tränen-Angriff“ auch Superman das Battle Royale-Spiel Fortnite beglücken. Ein Tweet des offiziellen Accounts deutet mit Brille die Ankunft des Mannes aus Stahl an. Dazu gibt es den passenden kryptischen Text. Nicht kryptonisch.

„Auf das Gesicht gelegt, schien uns dieses seltsame Plastikgerät als unkenntlich erscheinen zu lassen“, so der Twitter-Account von Fortnite.

Staffel 7 deutet schon länger die Ankunft von Außerirdischen an. Letzten Monat bekamen einige Spieler digitale Postkarten mit der Nachricht „Sie kommen“. Auf DVDs wurden Ausschnitte von Kornkreisen gezeigt.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Die Ankunft von Superman würde dem Thema der Außerirdischen entsprechen, da er schließlich ein Außerirdischer vom Planeten Krypton ist.

Lange warten müssen wir nicht mehr: Der vollständige Datenupload für Staffel 7 von Fortnite Kapitel 2 findet bereits morgen, am 8. Juni 2021, statt. Auch Loki und Rick & Morty sind im Gespräch als neue Skins für Fortnite!

Fortnite ist jetzt für PC / Windows 10, Konsolen und Smartphones verfügbar.