Epic ist knallhart: 9-jähriger Fortnite-Spieler vom Battle Royale-Spiel gebannt

Fortnite ist eines der profitabelsten Spiele aller Zeiten. Sowohl das Studio Epic Games als auch die Spieler haben reichlich Gelegenheit, damit Geld zu verdienen.

Aber der größte Teil der Spielerbasis von Fortnite besteht aus Kindern, die noch nicht einmal 13 Jahre alt sind. Deshalb hat Epic Games Regeln implementiert, die sie davon abhalten, wettbewerbsfähige Spieltypen mit Geldpreisen zu betreten. Und selbst wenn es bei den Pflichtspielen nicht um Geld geht, benötigen minderjährige Spieler die Erlaubnis ihrer Eltern, um spielen zu können, was uns zu unserer aktuellen Situation bringt.

Der neunjährige Fortnite-Spieler “Zenon” wurde für 1.460 Tage vom Spiel ausgeschlossen, was insgesamt vier aufeinanderfolgende Jahre ergibt. Im Wesentlichen ist er verboten, bis er 13 wird.

Zenon wurde gesperrt, weil er einige Spiele im Arena-Modus gespielt hat – dem wettbewerbsorientierten Spieltyp, der keine Geldpreise hat. Der Spieler hatte die Erlaubnis seines Vaters zu spielen, aber das ändert nichts an den Regeln von Epic Games. Tatsächlich saß sein Vater direkt neben ihm, als das Spiel ihn über sein ziemlich dramatisches Verbot informierte und ihn in einen Tränenanfall versetzte.

Hi Tfue,

Could you help raise the hashtag #FreeZenon? He is a 9-year-old brazilian boy who dedicates himself every day to improve and recently has been banned for 1500 days from arena because he wasn't old enough to compete. Hearing his cry breaks my heart. Can you help us? pic.twitter.com/GVhaRK7gjC

— Pensante #FreeZenon (@Pensanteputo) May 5, 2020