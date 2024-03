Fortnite Chapter 5 Season 2 führt in die Welt der griechischen Götter

Fortnite Chapter 5 Season 2 erweitert den Online-Shooter um ein altgriechisches Thema, mit neuen Skins für verschiedene Götter wie Zeus, Waffen, Kräften wie den Flügeln des Ikarus und einer neuen Zusammenarbeit mit Nickelodeon. Ein Teil der Anziehungskraft von Fortnite besteht darin, dass sich das Spiel ständig weiterentwickelt, wobei neue Seasons wichtige neue Mechaniken sowie neue Gameplay-Komponenten einführen. Für viele Fans waren die größten Beiträge von Chapter 5 Season 1 jedoch die Einführung von Rocket Racing und LEGO Fortnite, Modi, die den Fans eine völlig neue Art des Spielens ermöglichten.

In den letzten Wochen gab es keinen Mangel an Andeutungen und Leaks im Zusammenhang mit Fortnite darüber, was Season 2 letztendlich bringen würde, daher ist es unwahrscheinlich, dass es eine große Überraschung gab, als die Season mit dem Thema Antikes Griechenland enthüllt wurde. Epic Games hat die kommende Season sogar mit einem In-Game-Event angeteasert, bei dem die Büchse der Pandora von einer riesigen Titanenhand hochgehalten wurde. Überraschenderweise hatten die Spieler nach dem Öffnen der Büchse die Möglichkeit, im Nullmodus zu bauen. Wie auch immer, die griechische Saison ist nun da und bringt eine Menge neuer Inhalte mit sich.

Der Enthüllungstrailer und der dazugehörige Blogpost von Epic Games haben wie erwartet viele neue Details für Chapter 5, Season 2 enthüllt. Neue Map-Ziele wie Brawler’s Battleground, Mount Olympus und The Underworld wurden vorgestellt. Außerdem gibt es neue Waffen wie die Torwächter-Schrotflinte. Viele Fans werden sich wahrscheinlich für neue Fähigkeiten wie den Donnerblitz des Zeus begeistern, der Spieler in den Himmel schießt, um Blitze auf ihre Feinde zu schleudern. Die Spieler können die Flügel des Ikarus erwerben. Mit ihnen können sie fliegen und Feinde von oben herab bombardieren. Wie in der Sage verglühen die Flügel, wenn sie zu lange benutzt werden. Die Spieler müssen also darauf achten.

Fortnite Chapter 5 Season 2 wird mystisch

Der Battle Pass gibt den Spielern auch die Möglichkeit, die griechischen Götter und Monster freizuschalten, mit kosmetischen Skins für Zeus, Aphrodite, einer Slurp-Version von Poseidon, Medusa, Cerberus, Artemis und Hades. Viele Waffen aus Fortnite Chapter 5 Season 1 kehren ebenfalls zurück, und mit dem Thermal Scope und dem Speedgrip stehen den Spielern zwei zusätzliche Waffen Mods zur Verfügung.

In Season 1 hat Epic Games mit Nickelodeon für ein Teenage Mutant Ninja Turtles-Event zusammengearbeitet. In Season 2 haben sich die beiden Unternehmen erneut zusammengetan und bringen Avatar Korra aus der Last Airbender-Reihe in Fortnite. Korra wird von einem Ring aus Wasser umgeben, um ihre Wasserbändigungsangriffe zu unterstützen. Der visuelle Stil von Korra ist ähnlich wie bei den anderen animierten Skins. Leider ist über ihre Fähigkeiten nicht viel bekannt. Es wurde bestätigt, dass sie später in dieser Staffel auftreten wird. Die Fans werden wahrscheinlich erst mehr erfahren, wenn ihr Auftritt näher rückt.

In Staffel 2 wird es möglicherweise weitere Crossover geben, nicht nur mit Nickelodeon, sondern auch mit Disney und Hercules, wie Gerüchte besagen. Angesichts des Themas von Kapitel 5, Staffel 2, das sich um griechische Götter und Monster dreht, wäre es nicht überraschend, wenn ein Charakter wie Herkules hinzugefügt würde. Dies gilt insbesondere nach der Nachricht, dass Disney kürzlich 1,5 Milliarden Dollar in Epic Games investiert hat, um Spiele und ein damit verbundenes Universum zu schaffen. Einige bevorzugen die Live-Action-Version von Kevin Sorbo für die Hercules-Kollaboration. Die Fans müssen jedoch abwarten und sehen, welche Richtung Epic Games einschlagen wird.