Final Fantasy XIV Update 4.15 kommt

Wie Nintendo nun gegenüber GamesIndustry bestätigt hat, wird man in Europa Games in Europa in Zukunft etwas später ausliefern. Der Grund sind zu früh verkaufte Games, also noch vor dem Releasetag!

Mit dem Schritt möchte Nintendo ein klares Zeichen setzen, damit Releasetage auch eingehalten werden und nicht schon Tage zuvor Bilder der Nintendo Switch-Games in sozialen Medien auftauchen. Vieler dieser Kunden bekamen ihre Games früher von Online-Händlern ausgeliefert, damit diese auch am Releasetag das Game in Händen halten können.

Die Änderung dieser „Auslieferungs-Politik“ trifft vor allem kleinere und unabhängige (Online-)Händler. Damit kleine Händler die Releasetage einhalten können wird wahrscheinlich auf teurere Versand-Möglichkeiten (zum Beispiel „Overnight“) zurückgegriffen werden.

Quelle: GamesIndustry.biz