Final Fantasy 14: Update 7.21 Patch Notes veröffentlicht

Am 22. April veröffentlichte Square Enix Final Fantasy 14 Patch 7.21, der die lang erwartete Kosmische Erkundung für Handwerks- und Sammelklassen einführte. Zudem nahm das Update Anpassungen am Recollection-Prüfungskampf vor und behob einige verbleibende Fehler im Spiel.

Ähnlich wie die Ishgard-Restauration aus der Shadowbringers-Erweiterung ermöglicht die Kosmische Erkundung den Spielern, ihre Handwerks- und Sammelberufe wie Gourmet oder Fischer schnell zu leveln. Nach Abschluss der Hauptquest Endwalker aus Patch 6.0 können Spieler die Kosmische Erkundung freischalten, indem sie mit dem rot gekleideten Loporrit Namingway in Alt-Sharlayan sprechen.

Während die Spieler zunächst auf dem Mond Etheirys starten, der bereits in Endwalker erkundet wurde, wird die Kosmische Erkundung in zukünftigen Dawntrail-Patches bis zu drei weitere Planeten hinzufügen, sobald die Mondbasis errichtet ist.

Das Update benötigt etwa 874 MB zusätzlichen Speicherplatz auf dem PC. Im März 2024 erschien der Titel auch auf der Xbox.

Nach der Freischaltung reisen die Spieler in die Region Mare Lamentorum, genauer gesagt nach Sinus Ardorum, das als Basis für die Kosmische Erkundung dient. Spieler, die an Missionen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade teilnehmen, verdienen Kosmokredite und Mondkredite.

