Final Fantasy XIV: Patch 7.2 – Alle Infos zu Release-Datum und Patch Notes

Heute wurde das genaue Veröffentlichungsdatum für das Final Fantasy XIV-Update 7.2 bestätigt: Es erscheint am 25. März 2025. Das Seekers of Eternity-Update bringt eine Menge neuer Inhalte ins Spiel, darunter neue Hauptquests, Herausforderungen wie The Arcadion: Cruiserweight Division und eine Cosmic Exploration-Quest zur Verbesserung von Werkzeugen.

Außerdem gibt es einen neuen Dungeon (The Underkeep), einen Recollection-Trial und einen Hells’ Kier Unreal-Trial. Dieses kostenlose Update bietet neue Abenteuer, Crafting-Rezepte, Mounts und mehr. Viele halten Patch 7.2 für das größte Update seit Stormblood. Allerdings wird nicht alles sofort am 25. März verfügbar sein – einige Inhalte folgen später.

Das sind die Patch-Notes für Update 7.2 von Final Fantasy XIV



Hauptstory: Seekers of Eternity

Seekers of Eternity Raid-Dungeon: The Arcadion: Cruiserweight Division

The Arcadion: Cruiserweight Division Cosmic Exploration: Cosmic Tools

Cosmic Tools Neues Dungeon: The Underkeep

The Underkeep Neuer Trial: Recollection

Recollection Unreal-Trial: Hells’ Kier (Unreal)

Hells’ Kier (Unreal) Neue Waffenverbesserungs-Quests: Phantom Weapons

Phantom Weapons Allied Society-Quests: Mamool Ja

Mamool Ja Weitere Hildibrand-Abenteuer

Neue Crafting-Rezepte, Mounts, Minions und Emotes

PvP-Updates

Dies ist nur eine Auswahl der neuen Inhalte, da die Patch-Notes mit einem „und mehr!“ enden. Es wird auch klargestellt, dass nicht alle neuen Inhalte sofort mit dem 7.2-Update erscheinen werden. Einige Updates werden mit späteren Patches folgen, obwohl Square Enix noch nicht genau angegeben hat, was am ersten Tag verfügbar sein wird und was später kommt. Wahrscheinlich werden diese Informationen näher am Veröffentlichungsdatum des Patches am 25. März 2025 bekannt gegeben.

Quelle: Square Enix