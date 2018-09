Krieger des Lichts können ab sofort Patch 4.4: „Prelude in Violet“ von Final Fantasy XIV runterladen und erleben. Das neueste Update bildet die Grundlagen für ein neues Abenteuer, nachdem die von Garlearn besetzten Gebiete befreit wurden.

Mit Patch 4.4 bekommt ihr einige Stunden Spielspaß. Unter anderem:

Neue Aufträge des Hauptszenarios

Neue Nebenaufträge – Die vier Tierheiligen und noch mehr Abenteuer mit Hildibrand

Die vier Tierheiligen und noch mehr Abenteuer mit Hildibrand Neue Dungeons – Das Kargland und Sankt Mocianne-Arboretum (schwer)

Das Kargland und Sankt Mocianne-Arboretum (schwer) Neue Prüfung – Höllengrund (Suzaku)

Höllengrund Neuer Raid – Omega: Alphametrie

– Omega: Alphametrie Updates für Sammler und Handwerker – Neue Rezepte

– Neue Rezepte Updates für Unterkünfte – Kleiderpuppen als Möbel hinzugefügt

– Kleiderpuppen als Möbel hinzugefügt Erweiterung der Kanäle von Uznair – Der Schauplatz der Schatzsuche

– Der Schauplatz der Schatzsuche Updates für das Kampfsystem und PvP, neue Gold Saucer-Inhalte, erweiterte Funktionalität für Gruppenfotos und mehr

Außerdem wurde die Zeremonie des Ewigen Bundes, der im Dom der Einkehr abgehalten wird, durch neue Optionen ergänzt. Diese erlauben es euch jetzt, eure Beziehung in noch vielfältigeren Wegen zu feiern, inklusive Jubiläumszeremonien.

Abgesehen vom Patch, könnt ihr euch auf eine neue Serie von Final Fantasy XIV Festivals auf der ganzen Welt freuen. Den Startschuss macht Nordamerika vom 16.-17.11.2018, gefolgt vom europäischen Fan Festival im La Grande Halle de La Villette in Paris am 2.-3.2.2019. Das Festival in Tokio im März bildet dann den Abschluss. Falls ihr verhindert seid, könnt ihr hier auf dem offiziellen Final Fantasy XIV Twitch-Kanal zusehen.

Kauftipp:

Final Fantasy XIV Complete Edition [PS4] bei Amazon.de für EUR 46,88 bestellen

Netter Tipp:

Die kostenlose Testversion von Final Fantasy XIV erlaubt es euch in die Welt von Eorzea hineinzuschnuppern. Ihr habt bis Stufe 35 Zugang zu allen verfügbaren Inhalten inklusive der PvP-Modi. Bis zu acht Charaktere könnt ihr erstellen und alle verfügbaren Rassen, Klassen und Jobs ohne Einschränkung der Spielzeit genießen. Die kostenlose Testversion findet ihr hier.