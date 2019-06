Share on Facebook

Final Fantasy VII Remake wird weltweit für PlayStation 4 am 3. März 2020 veröffentlicht, kündigte Square Enix beim Konzert „Final Fantasy VII: A Symphonic Reunion“ in Los Angeles an.

Final Fantasy VII Remake baut das legendäre RPG für neu auf und erweitert es. Es erzählt die Geschichte einer Welt, die unter der Kontrolle der Shinra Electric Power Company steht, eines Schattenkonzerns, das die Lebenskraft des Planeten als Mako-Energie kontrolliert. In der weitläufigen Stadt Midgar hat eine Anti-Shinra-Organisation, die sich Avalanche nennt, ihren Widerstand verstärkt. Cloud Strife, ein ehemaliges Mitglied der Elite-SOLDATEN-Einheit von Shinra, die jetzt Söldner geworden ist, hilft der Gruppe, ohne sich der epischen Abenteuer bewusst zu sein, die auf ihn warten.