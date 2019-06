Square Enix debütierte während seiner Pressekonferenz auf der E3 2019 mit einem vierminütigen Trailer und einer Gameplay-Demo von Final Fantasy VII Remake.

„Durch das Remaking von Final Fantasy VII haben wir es geschafft, tiefer als je zuvor in die Welt und ihre Charaktere einzutauchen“, sagte Final Fantasy VII-Remake-Produzent Yoshinori Kitase auf der Bühne. „Das Spieldesign wurde auch für diesen Titel optimiert, und wir erwarten zwei Blu-ray-Discs mit Gameplay-Inhalten. Das erste Spiel in diesem Projekt erweitert die Geschichte von Midgar und ist so aufwändig nacherzählt, dass es zu einem soliden eigenständigen Spiel geworden ist. “