FIFA 23: Kommt es bald in den Xbox Game Pass?

FIFA 23 erscheint am 30. September 2022, unter anderem für Xbox One und Xbox Series X/S. Die Frage die sich Xbox-Spieler beim Titel von EA SPORTS stellen: Wann kommt FIFA 23 in den Xbox Game Pass? Nun, es wird wohl noch eine Weile dauern.

Die Fußball-Simulation FIFA 23 wartet in der aktuellsten Ausgabe mit einigen Gameplay-Verbesserungen und Überarbeitungen der Spielmodis Ultimate Team, Pro Clubs und Karriere-Modus auf.

EA SPORTS hat uns bisher demonstriert, dass sie die Fan-Rufe erhört haben und nachgefragte Funktionen wie Cross-Play (das gemeinsame Spielen zwischen Xbox- und PlayStation-Konsolen) kommen werden. Ein toller Nebeneffekt: Damit können Konsolenspieler untereinander auch den Ultimate-Team-Markt teilen.

Kommt FIFA 23 in den Xbox Game Pass?

FIFA 23 wird zum Launch nicht für den Xbox Game Pass verfügbar sein. Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate haben zwar eine EA Play-Mitgliedschaft – ohne weitere Kosten – jedoch haben FIFA-Spiele in den letzten Jahren erst relativ spät ihren Weg in den Abo-Dienst von Xbox gefunden.

Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass FIFA 23 erst relativ spät für den Xbox Game Pass erscheinen wird. Abonnenten werden wohl erst im Sommer 2023 darauf zugreifen können.

Wann erschienen FIFA 21 und FIFA 22 im Xbox Game Pass?

FIFA 21 startete im Mai 2021 im XGP.

FIFA 22 kam gar erst im Juni 2022 in den XGP.

Angesichts der Tatsache, dass neue EA SPORTS-Fußball-Spiele im September starten, dürfte die Wartezeit für manche Spieler ziemlich lang werden. Ultimate Team-Spieler können ohnehin nicht so lange warten, aber jene die sich ausschließlich mit dem Einzelspieler-Part, dem Karriere-Modus, beschäftigen, ist der Xbox Game Pass durchaus seine Sache wert.

FIFA 23 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und erscheint am 30. September 2022 weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows PC, Google Stadia, PlayStation 4 und Xbox One.

