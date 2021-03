FF7 Remake Intergrade wird in Zukunft kein neues DLC mehr erhalten

Final Fantasy 7 Remake - (C) Square Enix

Das FF7 Remake von Intergrade wird kein neues DLC mehr bekommen, abgesehen des Yuffie Kapitels, welches bereits angekündigt wurde. Intergrade ist der offizielle Name des PlayStation 5 Upgrades für das Game. Mit verbesserten Texturen, Grafiken und allgemeinen Optimierungen über die Lebenszeit des Spiels.

FF7 Yuffie Kapitel DLC kommt noch und danach keine Weiteren

Das PlayStation 5 Upgrade für Final Fantasy 7 Remake hat bereits Fans begeistert, die wohl interessanteste News war jedoch das angekündigte Yuffie Kapitel für Intergrade. Die neue Storyline wird an die Hauptstory von FF7 angeknüpft. Der Content der Yuffie Story, wird sich über 2 Kapitel strecken und ihre Aufgabe die Shinra Corporation zu bestehlen.

In einem Interview sprach nun Co Director Tetsuya Nomura über die Zukunft von Intergrade. Nach diesem DLC wird es für das FF7 Remake keine weiteren mehr geben. Der Plan hinter Intergrade ist es, den Weg zu ebnen für ein neues kommendes Projekt in der Serie. Also gute Nachrichten in schlechten Nachrichten für Fans der Final Fantasy Reihe.

Kommt ein neues Final Fantasy?

Die Entscheidung von Square Enix kein weiteres DLC für FF7 Remake Intergrade zu liefern ist sehr vernünftig. So können sich die Ressourcen darauf konzentrieren sich um eventuelle Bugs und Performance Probleme des Spiels zu kümmern. Zu einer Fortsetzung hat sich Nomura nicht geäußert. Aber zwischen den Zeilen durchblicken lassen, dass etwas kommen wird.

Das kommende Yuffie Kapitel wird aber Spieler auf ein mögliches Sequel vorbereiten. Mit einer Rückkehr nach Midgar und einer Erfahrung die in das Franchise passt. Ein DLC Pass oder eine Content Roadmap, würde dies vermutlich nur zerstören. Zu sehr von der Kernstory ablenken und die Entwickler unter Druck setzen, mehr und mehr Content nachzuliefern. Hier geht also Qualität vor Quantität.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade erscheint noch im ersten Halbjahr am 10 Juni 2021 für PlayStation 5. In der Standard Edition umd € 79,99 und die Digital Deluxe Version um € 99,99.