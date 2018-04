XSEED Games und Marvelous Europe haben angekündigt, dass sie Fate/Extella Link nach Amerika und Europa bringen werden.

Die Geschichte beginnt da wo die Story in Fate/Extella: The Umbral Star aufgehört hat. Zu den bisherigen 16 Helden werden noch weitere 10 dazukommen, darunter sind Astolfo, Scàthach und Francis Drake. Das schnelle Action-Gameplay Fate/Extella Link bietet verbesserte Grafik, neue Kampftechniken als auch zusätzliche Multi-Player-Modi. Spieler haben auch die Möglichkeit in ihren Basislager frei zu bewegen, dabei handelt es sich um eine im Himmel schwebende mittelalterliche Kathedrale. Dort können mit den neuen Helden interagiert werden und man erfährt über Nebenmissionen mehr über ihre Hintergrundgeschichten.

Der Release für PlayStation 4 und PlayStation Vita ist für den kommenden Winter angesetzt.

