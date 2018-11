Marvelous Euorpe gibt bekannt, dass Fate/EXTELLA LINK im 1. Quartal 2019 für PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch und PC erscheinen soll.

Marvelous Europe hat heute auch zwei spezielle Limited Editions des Spiels für PlayStation 4 und Nintendo Switch mit dem Titel „Emperor of Paladins Edition“ und „Joyeuse Edition“ angekündigt, die beide jede menge Sammlerstücken für Fans enthalten.

Neben dem Spiel selbst enthält die Joyeuse Edition eine Soundtrack-CD, eine Packung mit 10 Sammelkarten die die neuen Servants abbilden, einen Aufsteller und ein Stoffposter. Die Emperor of Paladins Edition enthält den gleichen Inhalt sowie ein beeindruckendes Set aus Mahjong-Plättchen mit dem Titel „Holy Tile of the Moon“ mit Charakteren aus der Fate / EXTELLA-Reihe.

Die Story im Spiel beginnt da, wo die Geschichte in Fate/EXTELLA: The Umbral Star endete. Zu den bereits 16 Servants kommen nun zusätzlich 10 weitere dazu. Das Highspeed-Action-Gameplay wurde verfeinert, und die Spieler kämpfen sich durch massive einmarschierende Armeen, um die virtuelle Welt von SE.RA.PH aus einer einfallenden Streitmacht zurückzuerobern. Spieler der PlayStation 4 und der Nintendo-Switches können jetzt mit bis zu sieben anderen Spielern an vier Online-Kämpfen teilnehmen.

