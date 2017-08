Games Nintendo (Fast-)Konkurrenz für die SNES Mini Classic: Der „Supa RetroN HD“ 7/08/2017 @ 07:12

Es gibt – wie fast immer im Leben – eine Alternative zum Original. Hyberkin hat seinen neuesten „Klon“ hervorgezaubert: Den SNES Mini… ähmm… sorryy… den Supa RetroN HD.

Okay es ist doch etwas anders…

Die Hardware verwendet anstatt Software-Emulationen noch echte Module. Das Teil verfügt über einen 720p-HDMI-Ausgang sowie Composite AV. Man kann zwischen 16:9 und 4:3 Seitenverhätnissen umschalten.

Was besonders toll ist: Es gibt bei der Supa RetroN HD einen Knopf um zwischen den Länder-Regionen umzuschalten. Sollte man sich also ein Game aus den USA oder Japan holen, kann man dieses auch in Europa zocken. Nice!

Wie beim Original-Super-Nintendo gibt es zwei Controller-Ports. Das System wird mit einem ausgeliefert, welcher naturgemäß an den Controller des Original-Systems erinnern wird.

Details über Preis oder Release gibt es aktuell noch keine!

