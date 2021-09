Far Cry 3 kostenlos für eine begrenzte Zeit für alle PC-Spieler

Far Cry 3 (C) Ubisoft

In wenigen Wochen veröffentlicht Ubisoft Far Cry 6 auf allen gängigen Konsolen. Die Vorfreude auf den sechsten Teil ist innerhalb der Fangemeinde deutlich spürbar. Um diese noch weiter zu entfachen hat Ubisoft nun allen PC-Besitzern den dritten Teil kostenlos zur Verfügung gestellt! Doch ihr habt nur eine begrenzte Zeit euch Far Cry 3 zu sichern.

Indem ihr euch bei Ubisoft Connect einloggt könnt ihr euch das kostenlose Angebot sichern und das Spiel direkt runterladen. Bis zum 11. September habt ihr die Chance euch das Spiel zu schnappen. Hierbei läuft dann das Angebot am frühen Morgen um 7:30 Uhr aus. Wer den dritten Teil noch nicht kennt und besitzt, sollte nun die Zeit nutzen und zuschlagen.

Die Magie von Far Cry 3

In Far Cry 3 schlüpft ihr in die Rolle von Jason Brody, der an eine tropische Insel gestrandet ist, von der es kein Entkommen gibt. Während ihr vom wahnsinnigen Vaas, Anführer der lokalen Piraten, verfolgt werdet, brecht ihr auf um eure Freunde zu retten. Hierbei nehmt ihr die Hilfe von einer Widerstandsgruppe an.

Da eine Hand die andere wäscht, helft ihr dieser Gruppe auch dabei die Insel von den Fängen der Bösen zu befreien. Far Cry 3 enthält alles wofür die Far Cry-Reihe bis zum heutigen Tage steht. Neben vielen Abenteuern erwarten euch tödliche Waffen, verschiedene Fahrzeuge und eine gefährliche Natur die sehr unbarmherzig ist.

Der dritte Teil wird von den Kritikern als auch den Fans in den höchsten Tönen gelobt und erhält oft die Auszeichnung für den besten Far Cry-Ableger. Ob Far Cry 6 in der Lage ist den dritten Teil vom Thron zu stoßen bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall lohnt es sich in Far Cry 3 einzutauchen und den Antagonisten Vaas kennenzulernen.

Denn im sechsten Teil erhalten wir erstmalig Einblicke in die Vorgeschichte der Antagonisten des 3., 4. und 5. Far Cry Ablegern. Mit einer Erweiterung, die später mit dem Season-Pass veröffentlicht wird, dürfen wir in die Rollen des Bösewichte schlüpfen und ihre Beweggründe erfahren, die sonst ein Mysterium waren.

Alle weiteren Informationen zu Far Cry 6 findet ihr in unserem Mega-Guide! Des Weiteren wurden kürzlich die Systemanforderungen für PC-Spieler bekanntgegeben.

Far Cry 3 ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.