EVE Galaxy Conquest – 4k Mobile Strategiegame

Wenn das so erfolgreich wird wie EVE Online, na mahlzeit!

CCP Games hat während der jüngsten EVE Fanfest Keynote-Präsentation das mobile 4X-Strategiespiel, EVE Galaxy Conquest, offiziell vorgestellt. Entwickelt von CCP Shanghai, bietet dieses innovative mobile Spiel ein intensives Eintauchen in den faszinierenden Kosmos von New Eden für iOS- und Android-Geräte und kombiniert dabei Erkundung, Diplomatie und spektakuläre Spieler-gegen-Spieler-Schlachten. Eine Veröffentlichung in ausgewählten Regionen ist für das 4. Quartal 2023 geplant, mit einer weltweiten Veröffentlichung, die für 2024 im Ausblick steht.

EVE Galaxy Conquest: Inhalt und Gameplay

In EVE Galaxy Conquest sind Teamarbeit und strategische Planung Schlüssel zum Sieg im Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Die Spieler:innen steuern riesige Armadas, repräsentieren eines der vier mächtigen Imperien aus EVE Online und kommandieren dabei ikonische Schiffe und Charaktere von EVE. Das Spiel ermöglicht es den Spieler:innen, ihre Ziele zu setzen, sich in diplomatischen Bemühungen zu engagieren, gemeinsame Ziele zu verfolgen und packende PvP-Schlachten zu führen. Hierbei haben alle Entscheidungen und Handlungen tiefgreifende Konsequenzen, was die Spieler:innen dazu ermutigt, mit Bedacht zu agieren.

Eine Neue Interpretation des EVE-Universums:

„EVE Galaxy Conquest bringt nicht nur das kultige EVE Online-Erlebnis zu mobilen Spieler:innen, sondern wagt sich auch auf neues Terrain, indem es das MMO in ein mitreißendes 4X-Strategiespiel transformiert“, erklärt Michael Lee, Brand Director bei CCP Shanghai. Diese Erweiterung des EVE-Universums verspricht, die unverwechselbare Essenz von EVE einem breiteren Publikum auf zugänglichen Plattformen näher zu bringen, wobei sich sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler:innen auf EVE GC freuen können.

Bing Xi, General Manager und Executive Producer bei CCP Shanghai, betont die Begeisterung des Teams für das Projekt:

„Für unser Team war EVE Galaxy Conquest eine echte Liebeserklärung. Wir waren inspiriert, das Außergewöhnliche von EVE Online einzufangen und es im 4X-Genre neu zu interpretieren, um so ein Erlebnis zu schaffen, das sowohl EVE-Veteranen anspricht als auch Neulingen die Möglichkeit bietet, New Eden auf eine für mobile Plattformen optimierte Weise zu erforschen und zu erobern.“

Veröffentlichung des Mobile Games

Weitere Details zu EVE Galaxy Conquest, darunter Hauptfeatures und Verfügbarkeit, werden in den Monaten vor dem Soft-Launch bekannt gegeben. Mit seiner Kombination aus Erkundung, Diplomatie, strategischem Gameplay und epischen Schlachten scheint EVE GC bereit zu sein, die mobile Gaming-Welt zu erobern, wenn es später in diesem Jahr erscheint.