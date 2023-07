Europa 2023: Jede zweite verkaufte Spielkonsole war eine PS5

Die Verkaufscharts bis Ende Juni 2023 zeigen: PS5 dominiert vor Nintendo Switch und Xbox Series X/S im ersten Halbjahr 2023 in Europa.

Die aktuelle Konsolen-Generation verkaufte sich im ersten Halbjahr 2023 fast so gut wie im Vergleichszeitraum von 2021, wie VGChartz.com in einer aktuellen Verkaufsvergleich-Tabelle anzeigt. Jedoch gibt es in Europa im Jahr 2023 eine klare Dominanz: Jede zweite verkaufte Spielkonsole war eine PlayStation 5 (PS5).

Dahinter folgt – mit Respektabstand – die Nintendo Switch. Die Xbox Series X/S erreicht einen Marktanteil von gerade einmal 14,5 Prozent.

PS5 vs. Nintendo Switch vs. Xbox Series X/S – So gut verkaufen sich die Konsolen in Europa

Wie VGChartz.com berichtet verkaufte sich die PlayStation 5 bisher 2,618 Mio. Mal in Europa bis Ende Juni 2023. Damit erreicht die Sony-Konsole einen Marktanteil im Zeitraum Januar bis Juni von 50,2 Prozent. Eine ordentliche Steigerung von 142,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wo man “nur” 1,537 Mio. verkaufte aufgrund massiver Produktionskettenproblemen. Nun deutet sogar alles darauf hin, dass die PS5 u.a. in Großbritannien und Deutschland billiger wird. Übrigens wurden auch 26.924 PS4-Konsolen irgendwo in Europa noch gekauft.

Die Xbox Series X/S konnte im selben Zeitraum 755 Tausend Konsolen verkaufen. Ein Rückgang von 11,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und auch geringfügig weniger als im Vergleichszeitraum zu 2021. Spannend: Im Gegensatz zur PS4 gibt es wohl keine Bestände der Xbox One irgendwo zu finden. Die Xbox One verkaufte sich gegenüber der PS4 gar nicht mehr.

Noch immer sehr beliebt und fast so stark wie im Vorjahr: Die Nintendo Switch verkaufte 1,843 Mio. Einheiten in Europa, ein leichter Rückgang von nur 1,5 Prozent gegenüber den Vorjahreswerten. Damit erreicht die Nintendo-Konsole, die wohl 2024 durch eine neue Spielkonsole ersetzt wird, einen Marktanteil von stolzen 35,3 Prozent.

Nintendo Switch verkaufte mehr als 32 Mio. Einheiten in Europa

Seit 2017 am Markt konnte die Nintendo-Konsole auch 2021 und 2022 mehr als PS5 und Xbox Series X/S verkaufen. Die PS5 könnte diesen “Trend” erstmals also besiegen. Die Verkaufszahlen der Switch-Familie gehen zwar stetig zurück, aber nicht so schlimm wie angenommen.

2:1-Verhältnis für Sony gegen Microsoft: Bisher konnte Sony von der PS5 12,089 Mio. Einheiten in Europa verkaufen. Die Xbox Series X/S kommt auf 6,167 Mio. Einheiten. Sollte dieser Trend weitergehen, wäre Microsoft in Europa sehr gut unterwegs. In der vorherigen Konsolen-Generation konnte sich die PS4 übrigens 45,843 Mio. Mal verkaufen, die Xbox One nur 14,857 Mio. Mal.