Epic Games Store bietet Hell Let Lose kostenlos an

Der Epic Games Store hat Hell Let Loose als letztes kostenloses Mystery-Game enthüllt. Die Aktion begann Mitte Dezember 2024 und umfasste insgesamt 16 kostenlose Spiele. Die Aktion startete mit Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria, das eine Woche lang kostenlos verfügbar war, und enthüllte täglich neue Spiele. Zu den kostenlosen Mystery-Games zählten sowohl Indie-Hits wie Vampire Survivors und Dredge als auch größere Titel wie Control und Kingdom Come. Das 16. und letzte kostenlose Mystery-Game ist der Multiplayer-Ego-Shooter Hell Let Loose aus dem Jahr 2021, der groß angelegte Schlachten im Zweiten Weltkrieg bietet und eine loyale Fangemeinde aufgebaut hat. Trotz überwiegend positiver Kritiken könnte der Mehrspielerfokus einige Nutzer enttäuschen, die Einzelspielererlebnisse bevorzugen. Nach dem Ende der Mystery-Game-Aktion können Nutzer des Epic Games Store ab dem 9. Januar 2025 um 17:00 Uhr ein neues kostenloses Spielangebot erwarten. Bis dahin können sich PC-Spieler Hell Let Loose weiterhin kostenlos sichern.

Das nächste kostenlose Spiel im Epic Games Store ist das humorvolle Simulationsspiel Turmoil, das den Ölrausch von 1899 thematisiert und bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2016 gemischte Kritiken erhielt, aber von den Nutzern sehr positiv aufgenommen wurde. Turmoil hat derzeit überwältigend positive aktuelle Bewertungen und sehr gute Gesamtbewertungen. Obwohl Simulationsspiele nicht jedermanns Sache sind, sollten Nutzer in Erwägung ziehen, Turmoil auszuprobieren, wenn es ab dem 9. Januar 2025 kostenlos angeboten wird. Mit dem Ende der letzten kostenlosen Mystery-Game-Aktion kehrt der Epic Games Store zur Normalität zurück. Das bedeutet, dass Hell Let Loose eine ganze Woche lang verfügbar sein wird, ebenso wie Turmoil. Am 16. Januar wird Turmoil durch ein weiteres kostenloses Spiel ersetzt, wobei noch unklar ist, welches Spiel das sein wird.

Einige Nutzer des Epic Games Store werden sich fragen, wann die kostenlose Mystery-Game-Aktion wieder aufgenommen wird. Voraussichtlich wird es im Mai oder Juni eine kleinere Aktion geben, um den Ausverkauf des Stores zu fördern, und die große Aktion wird im Dezember nächsten Jahres stattfinden.

Quelle: Gamerant