Epic Games Store bietet Undying kostenlos an

Das kostenlose Spiel im Epic Games Store für Donnerstag, den 30. Januar 2025, ist Undying. Im Jahr 2025 konnten die Nutzer bereits zahlreiche kostenlose Spiele genießen, und jeden Donnerstag um 17:00 Uhr werden neue Titel hinzugefügt. Aktuell ist Behind the Frame: The Finest Scenery das neueste kostenlose Spiel im Epic Games Store. Behind the Frame ist ein kunstvolles Puzzlespiel, das von den Filmen von Studio Ghibli inspiriert ist und bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2021 überwiegend positive Kritiken erhielt. Auch Hell Let Lose war Ende Dezember 2024 kostenlos im Store.

Spieler können es jetzt kostenlos herunterladen. Wie bei den meisten kostenlosen Spielen im Epic Games Store ist auch Behind the Frame nur für eine Woche kostenlos verfügbar. Am Donnerstag, dem 30. Januar 2025, wird es durch ein neues kostenloses Spiel ersetzt. Das Zombie-Survival-Spiel Undying wurde 2023 in der Version 1.0 veröffentlicht und erhielt seitdem überwiegend positive Kritiken. Spieler übernehmen die Rolle von Anling, einer infizierten Mutter, die während der Zombie-Apokalypse um das Überleben ihres Sohnes Cody kämpft.

Werbung

Undying ist das nächste kostenlose Spiel im Epic Games Store

Die Entscheidungen des Spielers beeinflussen die Geschichte, während er die Dungeons von Undying erkundet, Gegenstände sammelt, handwerkliche Arbeiten ausführt und mehr. Undying bietet zahlreiche Features für Zombie-Fans und wird ab dem 30. Januar 2025 kostenlos im Epic Games Store verfügbar sein. Undying wird im Februar 2025 das erste kostenlose Spiel sein, da es erst am 6. Februar 2025 aus dem Angebot genommen wird.

Wenn der Epic Games Store seinem üblichen Muster folgt, werden die kostenlosen Spiele für den 6. Februar 2025 gleichzeitig mit der Aufnahme von Undying ins Angebot enthüllt. Da die kostenlosen Spiele 2024 sehr vielfältig waren, ist es schwer vorherzusagen, was als Nächstes kommen wird. Im Jahr 2024 wurden die Nutzer mit einer Vielzahl von Gratisspielen überrascht, einige davon waren besser als andere. Das wird auch 2025 der Fall sein.

Aufgrund ihrer guten Kritiken werden Behind the Frame: The Finest Scenery und Undying wahrscheinlich besonders beachtet.

Quelle: youtube.com via Vanimals