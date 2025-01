Russland gibt zu: Heimische Konsolen hinken PS5 und Xbox hinterher

Die Anstrengungen von Russland, eigene Konsolen zu entwickeln, scheinen nicht von großem Erfolg gekrönt zu sein. Zwei Geräte befinden sich derzeit in der Entwicklung: Eines hat eine eher schwache Leistungsfähigkeit, das andere ist ein günstiges 45-Euro-Gerät, das Cloud-Gaming ermöglicht. Im März 2024 forderte Präsident Wladimir Putin die Entwicklung russischer Konsolen und Betriebssysteme sowie cloudbasierter Systeme zur Unterstützung dieser Geräte. Angesichts der Sanktionen und dem Bestreben, heimische Produkte zu fördern, wird eine der Konsolen mit dem Elbrus-Prozessor ausgestattet, der vom Moskauer Zentrum für SPARC-Technologien entwickelt wurde und auf der VLIW-Architektur basiert. Dieser Prozessor ist hauptsächlich für den Einsatz in kritischen Infrastrukturen, im Verteidigungsbereich und in anderen sensiblen Bereichen von Russland vorgesehen.

Obwohl die Elbrus-Prozessoren nicht mit den High-End-CPUs von Intel, AMD und Arm konkurrieren können, sind sie für den Einsatz in Unternehmen und Behörden ausreichend. Diese Prozessoren werden jedoch keine Konsole antreiben können, die mit der PS5 oder Xbox vergleichbar ist. Die Konsole wird auch ein heimisches Betriebssystem nutzen, wobei noch unklar ist, ob es sich um Aurora oder Alt Linux handelt. Die russische Regierung gibt nun zu, dass die Konsole nicht mit der aktuellen Generation mithalten kann. „Ich hoffe, dass meine Kollegen diese Aufgabe mit vollem Verantwortungsbewusstsein angehen und etwas wirklich Bahnbrechendes vorlegen werden“, sagte Anton Gorelkin, stellvertretender Vorsitzender des russischen Ausschusses für Informationspolitik.

Es ist für jeden offensichtlich: Die Elbrus-Prozessoren sind noch nicht auf dem Niveau, das erforderlich ist, um mit der PS5 und der Xbox auf Augenhöhe zu konkurrieren, was bedeutet, dass die Lösung unkonventionell sein muss.

Die Spiele-Branche in Russland setzt auf Cloud-Gaming

Gorelkin betonte, dass die russischen Konsolen nicht nur für die Portierung zahlreicher älterer, weniger anspruchsvoller Spiele gedacht seien. Vielmehr sollen sie vorrangig zur Förderung und Popularisierung einheimischer Videospielprodukte dienen. Auch das russische Telekommunikationsunternehmen MTS folgt den Anweisungen von Präsident Putin und entwickelt eine Konsole, die die Cloud-basierte Spieleplattform Fog Play nutzt. Fog Play ermöglicht es Besitzern von High-End-PCs, ihre Rechenleistung gegen eine Gebühr stundenweise an Nutzer mit weniger leistungsfähigen Geräten zu vermieten. Dadurch können auch Nutzer mit leistungsfähigeren PCs über den Dienst auf Spiele zugreifen und diese mit ihrer eigenen Hardware spielen.

