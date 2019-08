Share on Facebook

Epic Games verkündet, dass die zehnte Season von Fortnite ab heute startet und als kostenloses Update für PlayStation 4, Xbox One, PC, Mac, Switch, Android, und iOs verfügbar ist.

Battle Royale



In Season X (Season 10) gerät die Zeit durcheinander und der Nullpunkt wird instabil. Ganz gleich, ob Spieler nostalgisch veranlagt oder voller Hoffnung für die Zukunft sind – während der gesamten Season wird es viel zu entdecken geben. Orte, die lange Zeit als verloren galten, tauchen wieder auf der Insel auf, auch wenn sie vielleicht nicht mehr so sind, wie sie in Erinnerung waren… Spieler können nun auch das neue Mech-Fahrzeug der Season X, das B.I.E.S.T., finden, das Platz für zwei Spieler bietet.

Kreativ-Modus

Season X führt neue Möglichkeiten für den Kreativmodus ein. Z.B. können die von Spielern erstellten LTMs (Limited Time Modes) wie der Schrottplatz-Sprint oder Skystation-Showdown ausprobiert werden.

Rettet die Welt



Spieler sollten sich auf einen aufregenden Roadtrip im Rahmen eines LTMs gefasst machen. Dabei müssen bekannten Charakteren wie Quinn und anderen dabei geholfen werden, mit ihrem Sommerlied auf Sendung zu gehen. Herausforderungen und Hindernisse auf dem Weg müssen überwunden werden, um den Hover-Truck mit Ausrüstung zu beladen und sich auf die Verteidung vorzubereiten. Außerdem ist nun auch der Spind verfügbar: Lieblings-Emotes, -Musikpakete und -Ladebildschirme sind jetzt auch in Rette die Welt verfügbar.

Alle Patchnotes können hier nachgelesen werden.