Enthüllung der Blockbuster: Österreichs meistverkaufte Spiele im Jahr 2022

Entdeckt Österreichs Spielphänomene! Entdeckt die Hits des Jahres 2022, denn wir stellen euch die meistverkauften Spiele des Landes vor.

In der sich ständig weiterentwickelnden Welt der Videospiele gibt es jedes Jahr eine Reihe von Blockbustern, die Gamer in ihren Bann ziehen und dominieren. Österreich ist ein Land mit einer reichen Spielkultur. Sowohl Automatenspiele als auch Videospiele genießen hier große Popularität und es wurde schon so manche Gaming-Sensation erlebt. Wir tauchen in die österreichische Spielwelt ein und stellen die meistverkauften Games 2022 vor, die die österreichische Spiellandschaft nachhaltig geprägt haben. Vom Nervenkitzel auf dem Fußballplatz über das packende Sporterlebnis bis hin zur bezaubernden Welt von Pokémon – diese Spiele haben die Herzen der österreichischen Spieler und Spielerinnen erobert.

FIFA 23

FIFA 23, das von Electronic Arts (EA) entwickelt wurde, sorgte bei seiner weltweiten Veröffentlichung am 30. September 2022 für große Aufmerksamkeit in der Spielbranche. Das Spiel bot ein einzigartiges und unvergleichliches Fußballerlebnis und zog ein breites Publikum auf verschiedenen Spielplattformen an.

Auf dem Cover von FIFA 23 waren Kylian Mbappé und Sam Kerr zu sehen, die sowohl männliche als auch weibliche Sportler und Sportlerinnen repräsentieren. Mbappés Anwesenheit verkörperte die Spannung und Leidenschaft, die mit FIFA-Spielen verbunden sind, während Kerrs Aufnahme die wachsende Anerkennung und Einbeziehung von Frauensportarten in Videospiele verdeutlichte.

Das Spiel bot eine umfangreiche Sammlung lizenzierter Inhalte, darunter mehr als 30 Ligen, 100 Stadien und 700 Vereine, die den Spielern ein realistisches und authentisches Profifußballerlebnis boten. Obwohl einige italienische Vereine aufgrund von Exklusivitätsvereinbarungen mit eFootball unter anderen Namen auftraten, wurden in FIFA 23 die Spieleridentitäten beibehalten und die offiziellen Abzeichen, Trikots und Stadien in von EA Sports entworfene Designs umgewandelt. Vor allem Juventus kehrte mit seinem authentischen Branding zurück und stellte so die Authentizität des kultigen italienischen Vereins wieder her.

FIFA 23 führte Gameplay-Innovationen ein, die das Spielerlebnis insgesamt verbesserten. Die Implementierung der HyperMotion2-Technologie sorgte für einen unvergleichlichen Realismus, der die Flüssigkeit und Anmut echter Fußballer durch Motion-Capture-Daten nachbildete. Verbesserte Dribbel- und Beschleunigungsmechaniken geben den Spielern mehr Kontrolle und Kreativität auf dem Spielfeld und ermöglichen spannende Torchancen und schnelle Tempogegenstöße.

Mit seinen Spielmodi bediente das Spiel eine Vielzahl von Interessen. Der FIFA World Cup™-Modus ermöglichte es den Spielern, an dem prestigeträchtigen Turnier teilzunehmen, während die Einbeziehung von Frauenmannschaften eine bahnbrechende Neuerung darstellte und den Spielern die Möglichkeit gab, diese Teams zu Größe zu führen. Der Karrieremodus bot ein packendes Managererlebnis, und der Ultimate Team-Modus fesselte die Fans weiterhin, indem er es ihnen ermöglichte, Traumteams zusammenzustellen und sich an der strategischen Teambildung zu beteiligen.

Während die Kritiker geteilter Meinung waren, bestätigte der kommerzielle Erfolg von FIFA 23 in Österreich seine Popularität. Das Spiel wurde für seine Gameplay-Funktionen und die Darstellung von Frauenmannschaften gelobt, obwohl einige Kritiker Bedenken wegen des Mangels an wesentlichen neuen Inhalten und des Preises des Spiels äußerten. Nichtsdestotrotz zeigte FIFA 23 die anhaltende Attraktivität der Serie und ihre Fähigkeit, Spieler zu fesseln.

Nintendo Switch Sports

Ein weiteres Spiel, das sich im Jahr 2022 in die Herzen der österreichischen Spieler und Spielerinnen gespielt hat, war Nintendo Switch Sports. Dieses von Nintendo entwickelte und veröffentlichte Sport-Sammelspiel belebte die geliebte Wii-Serie neu und bot den Spielern ein frisches und fesselndes Erlebnis. Nintendo Switch Sports wurde am 29. April 2022 weltweit veröffentlicht und enthielt sechs spannende Sportarten: Bowling, Tennis, Badminton, Volleyball, Chambara (Schwertkampf) und Fußball.

Nintendo Switch Sports nutzt die innovativen Möglichkeiten der Nintendo Switch-Konsole und verwendet die Joy-Con-Controller, um die Bewegungen und Aktionen zu simulieren, die für jede Sportart erforderlich sind. Diese Motion-Control-Funktionalität sorgte für eine zusätzliche Ebene der Immersion und gab den Spielern das Gefühl, wirklich an den sportlichen Aktivitäten teilzunehmen. Egal, ob es darum ging, Asse auf dem Tennisplatz aufzuschlagen oder präzise Schwertschläge in Chambara auszuführen, das Spiel setzte physische Bewegungen mit beeindruckender Genauigkeit in virtuelle Aktionen um.

Die Kritiker überschlugen sich mit Lob für Nintendo Switch Sports und lobten die charmante Grafik, die fesselnde Spielmechanik und die vielfältige Auswahl an Sportarten. Das Spiel erwies sich als reizvolles und zugängliches Erlebnis für Spieler aller Altersgruppen, was es zu einer perfekten Wahl für Familien und Freunde macht, um es gemeinsam zu genießen. Einige Kritiker äußerten jedoch ihre Enttäuschung über die fehlende Online-Multiplayer-Funktionalität und wiesen darauf hin, dass dies ein Bereich ist, der verbessert werden könnte.

Mit seiner Vielfalt an Sportarten, der Bewegungssteuerung, den anpassbaren Charakteren und den unterhaltsamen Spielmodi hat sich Nintendo Switch Sports zu einem herausragenden Titel in der österreichischen Spieleszene entwickelt. Es ermöglichte aktive und unterhaltsame Spielerfahrungen und förderte die Kameradschaft und den gesunden Wettbewerb unter den Spielern.

Pokémon Legenden: Arceus

Zuletzt hat die bezaubernde Welt von Pokémon mit der Veröffentlichung von Pokémon Legends: Arceus auch in Österreich Einzug gehalten. Das von Game Freak entwickelte und von Nintendo und The Pokémon Company veröffentlichte Action-Rollenspiel diente als Vorgeschichte zu den beliebten Titeln Pokémon Diamant und Perl. Pokémon Legends: Arceus wurde während des Pokémon 25th Anniversary Events im Februar 2021 angekündigt. Es begeisterte die Fans mit seiner einzigartigen Interpretation der Pokémon-Formel.

In der Hisui-Region, einer primitiven Version der Sinnoh-Region, begaben sich die Spieler als Forscher des Galaxy-Expeditionsteams auf ein großes Abenteuer. Diese Abkehr von der traditionellen Pokémon-Formel führte eine offenere Welt ein, die den Spielern die Freiheit gab, die ungezähmte Wildnis der Hisui-Region in ihrem eigenen Tempo zu erkunden. Die fesselnde Atmosphäre und die reichhaltige Geschichte des Spiels begeisterten sowohl langjährige Pokémon-Fans als auch Neulinge der Serie.

Neben dem Fangen und Kämpfen von Pokémon mussten die Spieler auch Forschungsaufgaben erfüllen, um ihren Pokédex zu vervollständigen. Diese Aufgaben umfassten das Beobachten von Pokémon in ihren natürlichen Lebensräumen, das Austragen von Kämpfen und das Herstellen von wichtigen Gegenständen. Darüber hinaus unterstützten die Spieler das Team der Galaxie-Expedition bei verschiedenen Missionen, z. B. bei der Suche nach verlorenen Pokémon und der Entschlüsselung mysteriöser Phänomene. Diese Verschmelzung von Erkundung, Forschung und Pokémon-Begegnungen verlieh dem Spiel mehr Tiefe und Komplexität und sorgte für ein fesselndes und mitreißendes Erlebnis.

Pokémon Legends: Arceus wurde am 28. Januar 2022 weltweit veröffentlicht und wurde von den Kritikern in den höchsten Tönen gelobt. Die Open-World-Umgebung des Spiels war eine bemerkenswerte Errungenschaft, die der Pokémon-Serie neues Leben einhauchte. Die Kritiker lobten die Abkehr von der traditionellen Spielmechanik, die einen erfrischenden und dynamischen Ansatz für das Fangen von und die Interaktion mit Pokémon bot. Die originalgetreue Nachbildung des Ambientes und der Geschichte der Sinnoh-Region hat den hohen Zuspruch für das Spiel weiter gefestigt.

Einige Kritiker bemängelten jedoch technische Probleme und einen vermeintlichen Mangel an Post-Game-Inhalten als Bereiche, die verbessert werden könnten. Trotz dieser Kritikpunkte kam Pokémon Legends: Arceus bei den Spielern gut an, die von dem innovativen Gameplay und der Möglichkeit, die Ursprünge der Pokémon-Welt zu erforschen, angetan waren.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die österreichische Spiellandschaft im Jahr 2022 ein vielfältiges Angebot an umsatzstarken Spielen für die unterschiedlichsten Interessen und Vorlieben aufwies. FIFA 23 sicherte sich mit seinem realistischen Gameplay, umfangreichen lizenzierten Inhalten und innovativen Features die Position als meistverkauftes Videospiel des Landes. Nintendo Switch Sports bot ein unterhaltsames und zugängliches Sporterlebnis für Spieler aller Altersgruppen und nutzte die einzigartigen Möglichkeiten der Konsole. Und schließlich hat Pokémon Legends: Arceus die Spieler mit der Erkundung der offenen Welt und der fesselnden Geschichte das geliebte Pokémon-Universum neu interpretiert.

Die Spielindustrie entwickelt sich ständig weiter und wir erwarten mit Spannung die Veröffentlichung neuer und spannender Titel, die die österreichischen Spieler und Spielerinnen fesseln und die Spiellandschaft nachhaltig prägen werden. Ob der Nervenkitzel des virtuellen Fußballs, die Freude an Multiplayer-Sportarten oder der Zauber eines Pokémon-Abenteuers – die Welt der Spiele hat für jeden etwas zu bieten.