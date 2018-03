Call of Duty: Black Ops 4 wird die bestverkaufte Reihe in der Geschichte von Call of Duty revolutionieren, wenn es am Freitag, den 12. Oktober, für PlayStation 4 (PRO), Xbox One (X) und PC erscheint.

Fans von Call of Duty können am Donnerstag, den 17. Mai, einschalten, wenn Activision und der preisgekrönte Entwickler Treyarch die Community-Enthüllung für die ganze Welt präsentieren.

